677

Wendel Bezerra é um dos maiores nomes da dublagem brasileira Redes sociais Wendel Bezerra fez parte da infância de milhões de brasileiros. O ator é um dos maiores nomes da dublagem brasileira e emprestou sua voz a personagens icônicos, como o Goku, de ‘Dragon ball’, e o Bob Esponja, do desenho homônimo. O sucesso é tanto que ele foi ovacionado pelos fãs durante a 10ª edição do Nerd Experience, evento que aconteceu neste fim de semana, no Minas Shopping, região Nordeste de Belo Horizonte. Wendel Bezerra fez parte da infância de milhões de brasileiros. O ator é um dos maiores nomes da dublagem brasileira e emprestou sua voz a personagens icônicos, como o Goku, de ‘Dragon ball’, e o Bob Esponja, do desenho homônimo. O sucesso é tanto que ele foi ovacionado pelos fãs durante a 10ª edição do Nerd Experience, evento que aconteceu neste fim de semana, no Minas Shopping, região Nordeste de Belo Horizonte.





Bezerra começou a carreira com apenas 4 anos de idade. O primeiro personagem que dublou foi o filho do protagonista Ernesto Alonso na novela Estranho Poder (El Maleficio). “Já faz 44 anos que eu trabalho na dublagem. E aí vai esses personagens todos, atores como Robert Pattinson, Edward Norton, Ryan Gosling, Ryan Phillippe, Sean Astin, do ‘Senhor dos anéis’… E aí também dublador, diretor de dublagem, coordenador de dublagem… hoje, eu sou empresário. Eu tenho um estúdio de dublagem, né? Que é um dos maiores do Brasil”, contou.





O ator fundou o curso de dublagem, chamado UniDub, em São Paulo. Bezerra explica que, antes de dar voz a um personagem, é preciso muito trabalho para a construção do trabalho. “A voz é uma das coisas menos importantes”, afirmou. Em primeiro lugar, ele explica que é preciso ser ator para transferir características emocionais de um personagem de uma língua para outra.



Além disso, é preciso cuidar do modo como se fala. “Uma boa dicção é fundamental, porque você dubla personagens que falam e articulam das fórmulas mais variadas possíveis. Você precisa conseguir se adaptar a isso”, destacou. Bezerra ainda cita que é necessário ter muita disciplina para lidar com os prazos e horários da profissão, além de ter um bom português e um conhecimento histórico. “E aí depois de algumas coisas vem a voz, porque as pessoas falam muito ‘a minha voz é assim assado’. Isso está lá na quinta, sexta posição de importância para ser um dublador”, apontou.

‘Oi, eu sou o Goku’

Como bom pai dos personagens que dubla, Wendel não consegue eleger um personagem favorito para interpretar. Mas ele explica que o Goku é um de seus favoritos. “O personagem pelo qual eu tenho mais carinho é o Goku, em função do carinho todo que as pessoas têm por ele, e isso se reflete em mim. Eu acho que é o personagem que me aproximou do público, que mudou a forma de ver minha profissão e de como eu deveria me entregar a ela. O que eu mais gosto de dublar não tem, mas o que mais tem carinho e gratidão é o Goku”, revelou.





E esse reconhecimento era perceptível. Bezerra foi aplaudido de pé durante sua participação no evento e uma fila gigantesca se formou para poder encontrar o dublador. Para ele, o contato com o público é o principal para o seu trabalho. “É o grande momento. Porque o ator quando está no teatro, por exemplo, recebe o aplauso, a risada ou a vaia na hora, então ele tem esse feedback, né? Quando está na TV, o ator sai na rua também tem. O dublador não. Você realiza o seu trabalho e as pessoas vão ver em casa ou no cinema, você não está junto. Esse é o momento em que nós dubladores temos o feedback real do público e então pra mim é muito importante ter essa consciência. Para mim, é um grande combustível”, apontou.