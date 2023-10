677

Anitta vai se apresentar em BH no dia 27 de janeiro de 2024 STEFANO RELLANDINI / AFP



Anitta é presença garantida no pré-Carnaval de BH em 2024. A cantora confirmou, por meio de suas redes sociais, que passará pela capital mineira com o espetáculo "Ensaios de Anitta" no dia 27 de janeiro do ano que vem.









Além de BH, a artista levará sua festa para Salvador (6/1), Florianópolis (7/1), Brasília (13/1), Fortaleza (14/1), Recife (20/1), Rio de Janeiro (21/1), Vitória (28/1), Curitiba (3/2) e Sâo Paulo (4/2).



