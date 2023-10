SIGA NO

Maisa Silva, Daniel, Eliana e Celso Portiolli, como apresentadores, e Virginia Fonseca, como embaixadora, estarão à frente do teleton Rogério Pallatta/SBT

Com o tema “Construindo futuros”, a 26ª edição do Teleton já tem data marcada para ir ao ar no SBT/Alterosa: 10 e 11 de novembro. Com o tema “Construindo futuros”, a 26ª edição do Teleton já tem data marcada para ir ao ar no SBT/Alterosa: 10 e 11 de novembro.









Grandes nomes da música nacional, como João Gomes, Fábio Júnior, Zezé di Camargo, Ana Castela, Priscilla Alcântara, Aline Barros, Gustavo Mioto, Pixote, Lexa, Marvvila, MC Daniel e Sarah Beatriz vão se apresentar no programa. “No Teleton vai ter muito piseiro, muita sanfona e muito amor”, afirmou João Gomes, em coletiva de imprensa, na tarde dessa terça-feira (17/10).





Artistas e apresentadores de outras emissoras também já confirmaram presença, entre eles Fátima Bernardes (Globo), Marcos Mion (Globo), Adriane Galisteu (Record), Luciana Gimenez (RedeTV!), Sonia Abrão (RedeTV!), César Filho (Record), Karyn Bravo (TV Cultura) e os filhos dos apresentadores Gugu e Faustão, João Augusto Liberato e João Silva (Band).





Bancada digital

Neste ano, em especial, o programa terá a presença da influenciadora digital, eleita a embaixadora do Teleton 2023, Virgínia Fonseca, que acumula mais de 44 milhões de seguidores nas redes sociais. “Vou conversando com a galera (sobre doar), faço isso desde que aceitei o convite e fui visitar a AACD. Sempre falo que com muitos doando pouco, conseguimos chegar lá”, afirmou.





Maisa acrescentou: “A Virgínia estar aqui significa que os influenciadores digitais falarão um imenso 'sim' para a iniciativa. A famosa bancada digital está de volta com uma turma de peso para levar a mensagem do Teleton ao mundo inteiro”, afirmou na coletiva.





Destaques da internet, Carlinhos Maia, Gkay, Lucas Guimarães, Tirullipa, Viih Tube, Blogueirinha, João Guilherme, Eliezer, Lucas Rangel, Jaqueline, Nicole Bahls e o influenciador e ativista anticapacitista Ivan Baron, portador de paralisia cerebral, também estarão presentes.





Com as mensagens de "Doe para educar", "Doe para empregar" e "Doe para incluir", o programa mostrará a história de três pacientes da AACD, símbolos da campanha deste ano: João Lucas da Silva, de 8 anos, portador de paralisia cerebral; Carolina Cobra Barbieri, de 24, recém-formada no ensino superior, acometida por um AVC; e Eliana Regina Prieto, de 64, com sequelas da poliomielite.





Doações abertas

As doações para a AACD já estão abertas. Para doar, estão disponíveis duas chaves PIX: doeteleton@aacd.org.br e (11) 94311-0144. A contribuição também pode ser feita pelo site www.teleton.org.br .





TELETON – 26ª EDIÇÃO

No SBT/Alterosa, em 10 e 11 de novembro, durante todo o dia. Informações: www.sbt.com.br/especiais/teleton





