Benjamin Back, o Benja, retorna à emissora de Silvio Santos pela terceira vez Lourival Ribeiro/divulgação

O SBT anunciou ontem (16/10) a contratação de Benjamin Back. O apresentador, já conhecido e querido dos telespectadores, retorna à emissora para comandar um programa semanal. O formato está em desenvolvimento e será anunciado posteriormente, assim como dia e horário de exibição, segundo informou o canal. "Volto para fazer um programa com o qual sempre sonhei: muita música, diversão, alegria, ou seja, todos os ingredientes que nós temos de sobra aqui no SBT", afirma Benja. Essa será a terceira passagem de Back pela emissora de Silvio Santos. A primeira delas ocorreu em 2003, quando atuou como comentarista da Copa Ouro. Na segunda, de outubro de 2020 a abril deste ano, o "Arena SBT", hoje apresentado por Cleber Machado, no SBT/Alterosa.





Cantor e compositor Caetano Veloso será homenageado no evento de premiação, que acontecerá em dezembro Marcos Vieira/EM/D.A Press

De hoje (17/10) a quinta (19/10), acontece a 7ª edição do Fórum de Políticas Culturais no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). O objetivo do evento é fomentar discussões, projetos e trocas de experiências em torno das diversas facetas e manifestações da cultura contemporânea. Todas as atividades são gratuitas, mediante inscrição prévia pelo Sympla, e voltadas para a reflexão sobre a presença da cultura no cotidiano das pessoas. A programação inclui oficinas, rodas de conversa e aulas-show, além de intervenções artísticas nos foyers do Sesc Palladium. Entre os artistas confirmados, estão Anelis Assumpção e Tulipa Ruiz, além do escritor e jornalista Xico Sá. Informações e inscrições: https://bit.ly/ForumAulasShow (aulas-show) e https://bit.ly/ForumRodas (rodas de conversa).





• CAETANO VENCE UBC 2023





Caetano Veloso é o vencedor do Prêmio UBC 2023, segundo anunciado ontem (16/10). A sétima edição da premiação será realizada em 5 de dezembro e terá show de artistas da música brasileira interpretando versões inéditas do compositor baiano. Serão mais de 10 apresentações de diversas gerações. Na ocasião, Caetano testemunhará uma apresentação inédita, exclusivamente concebida para o evento, sob direção musical de Zé Ricardo, diretor artístico de festivais como Rock in Rio e The Town. Além dos shows, o prêmio terá experiência imersiva para o público, que passeia por momentos emblemáticos da carreira do artista.





• CONCERTO "VIOLÃO MÁGICO”





O violonista espanhol Rafael Serrallet retorna ao Brasil para comemorar seu 30º aniversário como concertista internacional e celebrar a presidência espanhola do Conselho da União Europeia. A turnê "Violão mágico: Um instrumento, dois continentes" ganha concerto em BH hoje (17/10), às 19h30, no Instituto Cervantes (Rua dos Inconfidentes, 600 – Savassi). Entrada gratuita.





• OASIS ANUNCIA TURNÊ





A banda Oasis fará uma turnê para celebrar os 30 anos do álbum "Definitely maybe", o primeiro disco do grupo britânico. "É o álbum mais importante dos anos 1990, sem exceção. Eu não estaria em lugar nenhum sem ele e você também não, então vamos comemorar juntos", disse Liam Gallagher, vocalista da banda, ao anunciar a turnê. As apresentações devem começar na cidade inglesa de Sheffield, em 2 de junho de 2024, levando ao público músicas como "Whatever", "Fade away", "Listen up" e "Sad song". A turnê deve terminar em 27 de junho.