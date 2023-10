SIGA NO

677

Horóscopo do dia (17/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Reavaliando compromissos

Juno entra no signo de Virgem. Aqui somos estimulados a viver as parcerias, casamento e sociedades de forma mais correta e pragmática. Todavia, há conjunção com Lilith e oposição a Saturno. Devemos ter senso crítico para enxergar se não oprimimos a nós mesmos nas relações, parcerias e contratos estabelecidos. Vênus próxima também nos questiona se sentimos real prazer nos contratos estabelecidos ou se castramos muito de nós mesmos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você é chamado a ter mais compromisso com o mundo material, serviço, trabalho e saúde, mas não sem antes reavaliar tais compromissos. Questões psicológicas profundas lhe ativam questionamentos quanto às suas rotinas e forma como vive a vida material. Busque reavaliar onde está o prazer no seu trabalho, alimentação e na vida material como um todo. Depois desta reavaliação, foque no compromisso de uma vida material prazerosa e saudável.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você é chamado a ter mais compromisso para consigo e sua expressão. Todavia precisa reavaliar se tem de fato sido fiel a si mesmo e sua criatividade. Questões vindas do coletivo, críticas de amigos e grupos podem lhe servir de estímulo para reavaliar o que tem feito de seu poder pessoal e criatividade. Também deve ter senso crítico para ser fiel a si mesmo e não ceder a pressões do coletivo, mas que não encaixam com sua verdadeira essência.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você é chamado a ter mais compromisso com sua vida pessoal, emocional e/ou familiar. Todavia, deve avaliar se tais questões estão alinhadas com seus verdadeiros propósitos. Você é estimulado a reavaliar sua posição no mundo e capacidade de realização, o que o leva a buscar reais melhorias em sua vida pessoal. Busque aprimorar a vida íntima, buscando vivências que tragam real prazer e realização.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você é chamado a ter mais compromisso com seus estudos, comunicação, viagens e escolhas. Todavia, é questionado por um forte senso de fé e fidelidade ao seu eixo ético. Tendo isso em vista, deve reavaliar quais ações são as mais verdadeiras e valorosas. Busque refinar seus estudos e possibilidades, mas que devem vir acompanhados de real prazer e valor.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você é chamado a ter mais compromisso com seu valor pessoal e finanças. Todavia também é desafiado por questões emocionais profundas a sair da estagnação e buscar transformações estruturais e emocionais. Tendo isso em vista, busque fidelidade a seu real valor e talentos. Capacidade de se dedicar à prosperidade, mas sabendo dos limites nas partilhas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe chama a ter mais compromisso para consigo, mas deve reavaliar quem você realmente é. Demandas desafiadoras das pessoas podem lhe fazer questionar seus posicionamentos e atitudes. Busque entender onde deve ser fiel a si mesmo e viver isso com prazer, saindo do querer agradar para o servir sem perder a si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você é chamado a ter mais compromisso para com seus processos psicológicos, emocionais, subconscientes e/ou espirituais. Todavia, isso não acontece sem antes você reavaliar questões profundas a partir do encarar situações desafiadoras da vida material, trabalho, rotinas e/ou saúde. Busque a alegria e o prazer de viver o lado sutil e a possibilidade de recriar sua vida material a partir de seu magnetismo e vibrações criativas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você é chamado a ter mais compromisso para com grupos, amizades, causas e projetos futuros. Todavia, há também uma reavaliação disso tudo e do que realmente merece seu esforço, trabalho e parceria. Você tem assumido mais compromisso e autoridade em ser você mesmo e isso lhe questiona demandas exteriores. Feito isso, busque se dedicar à construção de valores e possibilidades reais para si mesmo e os semelhantes.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você é chamado a ter mais compromisso com carreira e projeção no mundo. Todavia, há um forte senso de compromisso para com seus sonhos, emoções e subjetividade que lhe questiona seus objetivos lá fora. Busque reconhecer essa sensibilidade e aí sim passe a nutrir seus reais sonhos de realização e valor no mundo lá fora, trabalhando por tais metas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você é chamado a ter mais compromisso para com seus objetivos futuros, crenças, fé e possibilidades expansivas. Todavia, também precisa usar de racionalidade e realismo para avaliar se tais metas cabem em processos reais de vida. Feito isso, deve buscar o valor real de sua fé e possibilidades de mudança e expansão. Foco no futuro, em viagens, estudos e na fé.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você é chamado a ter mais compromisso para com seus processos emocionais profundos. Todavia, antes disso, deve reavaliar a partir de um senso de fidelidade a seus valores próprios todas as questões. Pode ter momentos de partilha, afetividade e sexualidade bem vividos, mas não pode perder a si mesmo e seus valores de vista. Transformação profunda em relação ao amor, casamento e parcerias no geral.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você é chamado a ter mais compromisso e parceria no casamento, relações e/ou vida social. Todavia, é exigido por Saturno no seu signo (solar ou ascendente) forte compromisso para consigo mesmo. O momento lhe estimula a reavaliar seus padrões de relacionamento anteriores para que possa se comprometer com o outro, mas sem perder a si mesmo no processo. Casamento e parceria em alta, mas que devem se alinhar a seus valores.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique