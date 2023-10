SIGA NO

Ailton Graça protagoniza 'Mussum o filmis' Desiree do Vale/divulgação

Ailton Graça, vencedor do prêmio de melhor ator no Festival de Gramado por "Mussum o filmis", é tema da quinta edição da revista ELIPSE, que será lançada nesta segunda (16/10) à noite, na sala de cinema do Boulevard (Av. dos Andradas, 3.000, Santa Efigênia).

• CONCERTO NA ASSEMBLEIA

Além de participar da pré-estreia do longa, o ator é o convidado de bate-papo com Paulo Henrique Silva, editor da ELIPSE, antes da sessão para convidados. O longa foi produzido pela Camisa Listrada.

Orquestra Jovem Ramacrisna, Família Barros e o cravista Antonio Carlos de Magalhães fazem concerto nesta segunda (16/10), às 20h, no Teatro da Assembleia, com entrada franca. O repertório terá peças de Bach, Vivaldi, Haydn e Beethoven. O espaço fica na Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho.

• RECITAL DE BATERIA NO CONSERVATÓRIO

Bruno Aguiar se apresenta nesta segunda (16/10), às 19h30, no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534, Centro). Ele faz recital de bateria ao lado dos grupos Tríade Instrumental e Perfect Element, com repertório que vai de MPB e jazz ao heavy metal. Entrada franca.

• NOVELA 'A GATA' NO SBT/ALTEROSA

Nesta segunda (16/10), o SBT/Alterosa começa a exibir, às 16h15, o folhetim mexicano “A gata”. Estrelada por Maite Perroni, a trama vai ao ar de segunda a sexta. Maite vive Esmeralda, garota criada no lixão que aprende a ler com ajuda de um jovem rico, cuja mãe desaprova a amizade dos dois. Já adulta, ela descobre que é herdeira de um poderoso conglomerado.