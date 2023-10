677

Giulia, ex-Giulia Be, promete 'viagem' ao público de seu novo show Pedro Dimitrow/Divulgação

Pela primeira vez em turnê pelo Brasil, a cantora Giulia desembarca em Belo Horizonte nesta quarta-feira (11/10), no Cine Theatro Brasil Vallourec, às 20h, para show especial do álbum de estreia, "Disco voador", lançado no início deste ano. Em entrevista ao Estado de Minas, a artista deu spoilers sobre a apresentação e demonstrou empolgação no reencontro com o público mineiro.





“Estou animada para voltar a BH, foi um dos poucos shows que fiz antes da pandemia. Tenho tanto carinho (por Minas). Eu amo tudo que vocês fazem para eu comer”, diz ela, aos risos.









A agenda começou em Portugal e seguiu para capitais do Sul e Nordeste do país. “Cada show tem suas particularidades, e é muito íntimo. Ele não acontece só por minha conta, mas também por quem está na plateia. O público dita o show tanto quanto eu”, conta ela. “Tenho certeza de que o de Minas Gerais vai ter sua personalidade própria”, acrescenta, ao mencionar a apresentação em BH, a oitava da turnê.

Histórias pessoais

A cantora idealizou o novo projeto como “viagem” do público para uma nova dimensão, em que será possível dançar e cantar com dela. “Por mais que seja um show em que eu queira passar a mensagem da jornada, ele é muito íntimo, é como se acontecesse dentro do meu quarto e eu solto o verbo. Cada música é uma história, eu escrevi todas e tenho uma história muito pessoal com cada uma delas”, ressalta.





A experiência íntima, entretanto, não se traduz em apresentação monótona. “Estou dançando, cantando. É uma jornada através do espaço. Quero que seja um show que não dê tempo para você ir ao banheiro e pegar uma bebida, porque quero a plateia animada com tudo o que vai acontecer.”

Giulia dá alguns spoilers: “Tem um momento em que pego o violão, no começo, e toco ‘Não era amor’. Acho muito legal, porque rola uma quebra de expectativa, as pessoas não acham que vou tocar essa música tão cedo no show e é muito legal ver a reação do público. A sequência final é ‘Pessoa certa hora errada’, ‘Brasil tá em festa’, ‘Inesquecível’ e ‘Menina solta’. O show acaba com muitos pontos altos, ele é bem animado.”





Além de cantar e dançar, a artista garante que o público poderá vê-la tocando piano, guitarra e violão durante o show. “Só ainda não dou cambalhota”, brinca.

“DISCO VOADOR TOUR”

Show de Giulia nesta quarta-feira (11/10), às 20h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315 – Centro). Inteira: R$ 260 e R$ 200, com meia na forma da lei. À venda na plataforma Eventim e na bilheteria local. Informações: (31) 3201-5211.