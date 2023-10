SIGA NO

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A Lua Minguante lhe pede um olhar mais desapegado das questões do mundo e mais confiança espiritual. Não que deva fugir da vida lá fora, mas se dê seu tempo de interiorização e meditação. Um pouco de recolhimento e análise de seu subjetivo lhe serão muito úteis para recarregar as baterias e se conectar com partes importantes de si mesmo.

Lua Minguante em Câncer

A Lua entra na fase Minguante em Câncer. Devemos deixar ir questões passadas e mágoas, mas sem perder nossas raízes e sensibilidade. A vibração da Minguante pede mais desapego de tais questões. Saiba amar com sabedoria e desapego. Momento propício para introspecção e permitir o esvaziamento de conteúdos subjetivos.

