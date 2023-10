677

Elizabeth Gontijo ganhou o Prêmio Cecilia Meireles com o livro 'A palma e o verso', lançado em 2007 Marcos Michelin/EM/D.A Press

A escritora e artista plástica Elizabeth Gontijo lança em 17 de outubro o livro "Talvez" (7 Letras), no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia 2.244 – Lourdes), das 19h às 21h. A poesia da autora transita no espaço sutil da arte, entre a música e a imagem (ou na mistura das duas), quando a palavra leva o leitor para além do texto, rumo a novas descobertas.

• BATE-PAPO COM MÔNICA MEYER

A escritora Mônica Meyer participa do Sempre um Papo nesta quinta-feira (5/10), às 19h, para falar sobre o livro “Ser-tão natureza – A natureza em Guimarães Rosa”, publicado pela Editora UFMG. A conversa, mediada pela jornalista Jozane Faleiro, será transmitida pelo canal do YouTube do projeto. A obra de Meyer é resultado de seu ensaio pioneiro sobre João Guimarães Rosa. Ela pesquisou a concepção de natureza presente nas anotações de viagem do escritor em sua jornada pelo sertão de Minas Gerais. Informações: www.sempreumpapo.com.br.

• HOMENGAGEM A CAT STEVENS

O Grande Teatro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro) será palco de homenagem ao cantor e compositor britânico Cat Stevens nesta quinta (5/10), às 21h. O espetáculo “Where do children play – Cat Stevens in concert” é apresentado pelo cantor Zé Alexanddre (vencedor do “The voice+”, em 2021), acompanhado pela Fractal Orchestra, do maestro Rodrigo Garcia, com arranjos de Túlio Mourão e Frederico Mucci. No repertório, sucessos como "Morning has broken", "Peace train" e "Moonshadow". Em 1978, Stevens se converteu ao islã e mudou seu nome para Yusuf. Ingressos: de R$ 132 (inteira, plateia superior) a R$ 198 (inteira, plateia 1), à venda na bilheteria local ou pela plataforma Eventim.

'Um filme de cinema' conta a história de menina apaixonada pela sétima arte Embaúba Filmes/divulgação

• CINEMA PARA A CRIANÇADA

Desta quinta (5/10) a 18 de outubro, as salas de cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes) exibem produções voltadas para o público infantil, em celebração ao mês das crianças. Na programação especial estão “Um filme de cinema” (foto), de Thiago B. Mendonça; “As Tartarugas Ninja – Caos mutante”, de Jeff Rowe; “Os Peludos – Guardiões do lar”, de Denis Chernov; e “Patrulha Canina – Um filme superpoderoso”, de Cal Brunker. Programação completa e horários em www.minastenisclube.com.br.

• “BUSÃO DAS ARTES”

A partir desta quinta-feira (5/10), o Parque Municipal, no Centro de BH, recebe a mostra itinerante “Busão das artes”, projeto que reúne arte, ciência e meio ambiente. Com obras assinadas por Vik Muniz, Jaider Esbell, Piero Manzoni, Ricardo Carvão, Ricardo Siri, Suzana Queiroga, Vivian Caccuri e Walmor Corrêa, entre outros, “Busão” apresenta o universo de fungos, bactérias e vírus de forma interativa e lúdica para crianças e adultos. Até 29 de outubro, de quinta a domingo, das 9h30 às 17h. Entrada gratuita. Informações: www.busaodasartes.com.br.