677

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Você tem se engajado na vida social, com amigos, grupos ou lutado por causas. Todavia, isso agora deve ser combustível para que você busque a si mesmo e sua expressão única. Se expresse com coragem e fidelidade a si mesmo para dar conta de interações reais no mundo lá fora por consequência. Agir no campo social, mas sendo fiel a quem você é está na pauta do momento.

Da relação para a individualidade

Marte em Libra faz oposição ao Nodo Norte em Áries. Estamos mais despertos e intensos nas relações, todavia somos chamados a buscar nosso senso de individualidade. Será preciso estabelecer limites de relação e respeito às individualidades. Busque com clareza quem você é para que possa agir em conjunto de forma mais fidedigna.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique