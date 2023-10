677

Horóscopo do dia (05/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Da relação para a individualidade

Marte em Libra faz oposição ao Nodo Norte em Áries. Estamos mais despertos e intensos nas relações, todavia somos chamados a buscar nosso senso de individualidade. Será preciso estabelecer limites de relação e respeito às individualidades. Busque com clareza quem você é para que possa agir em conjunto de forma mais fidedigna.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, passa pelo Nodo Sul em Libra. As relações servem agora como combustível para que você encontre a si mesmo. O Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que faça movimentos conscientes na direção de si mesmo, de quem você é e como se expressa. Seja fiel a si mesmo para que possa encontrar o outro de forma autêntica.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você tem agido bastante no mundo material, em suas rotinas, saúde, corpo físico e/ou trabalho. Todavia, isso serve de combustível para que você busque mais sua espiritualidade, questões subconscientes, psíquicas e/ou espirituais. Lembre-se que o corpo físico e a vida material são reflexos de nossas vibrações mais sutis. Busque a renovação sutil para agir da maneira certa no plano material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há um forte senso de expressão de sua individualidade, poder pessoal e criatividade. Tudo isso, porém, lhe serve agora como combustível para interagir mais com os semelhantes e dar sua contribuição ao coletivo de forma assertiva. A interação com os outros podem lhe ser muito benéfica agora para que você reencontre a si mesmo de formas inovadoras.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você tem se engajado nas questões emocionais, sonhos, questões passadas e pessoais. Tudo isso, porém, lhe serve agora como combustível para alavancar sua carreira e propósitos no mundo. Busque com coragem tomar as rédeas da própria vida e crescer em sua atuação lá fora. Tudo isso lhe facilita colocar sua vida emocional nos eixos de forma assertiva e equilibrada.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente e comunicação estão bem mais ativas nos últimos tempos. Você tem buscado informações e ideias. Todavia, isso lhe serve como combustível para buscar uma síntese em sabedoria e em visões mais amplas. Use de tais ideias para chegar a conclusões importantes e se reconectar com a fé, planos futuros e possibilidades expansivas. Foco nos princípios para comunicar de forma mais equilibrada, mas direta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu engajamento com a vida material, finanças e valores está em alta no momento. Todavia, isso deve lhe servir de combustível para que busque transformar camadas emocionais mais profundas. Agir no que é seu, mas buscando o partilhar de forma ativa e corajosa. A transformação emocional lhe propicia mais garra para lidar com valores e bens agora de forma assertiva, mas também harmônica.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais focado em si mesmo. Todavia isso lhe serve como combustível para buscar mais iniciativa nas relações e vida social. É provável que a iniciativa tenha de partir de você neste momento. As interações sócias, humanas e românticas lhe propiciam agora momentos de autodescoberta e individuação.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, passa pelo Nodo Sul em Libra. Você tem se engajado em questões energéticas, espirituais, subconscientes e/ou de bastidores. Todavia, isso deve lhe servir de combustível para que tenha ações práticas no mundo material. Está sonhando e mobilizando energia, mas precisa de proatividade nas rotinas, saúde e/ou trabalho. Resoluções materiais que lhe facilitam a transformação emocional e espiritual em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem se engajado na vida social, com amigos, grupos ou lutado por causas. Todavia, isso agora deve ser combustível para que você busque a si mesmo e sua expressão única. Se expresse com coragem e fidelidade a si mesmo para dar conta de interações reais no mundo lá fora por consequência. Agir no campo social, mas sendo fiel a quem você é está na pauta do momento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O mundo lá fora tem te demandado: carreira, compromissos e estruturas lhe pedem ação. Todavia, isso serve de combustível para que você busque mais sua sensibilidade, sonhos, vida privada e/ou familiar. Conquistas externas que levam à construção assertiva de prioridades pessoais. Momento para se agir na construção de um equilíbrio de vida pública/carreira com vida pessoal/familiar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu senso de ação passa nos últimos tempos por seus planos futuros, crenças, fé e princípios. Tudo isso, porém, lhe serve de combustível para que aja na vida presente e dê pequenos passos concretos rumo ao que deseja. Nem sempre a vida é o que idealizamos, mas é sempre o que fazemos dela. Encare o presente e suas demandas para construir o futuro que almeja.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você passa por profundas transformações emocionais e tem se engajado nesse sentido. Todavia, isso lhe serve de combustível para que se autorize mais nos ganhos materiais e financeiros. Deve buscar mais assertividade e valor próprio a partir de suas deliberações emocionais. Foque em si mesmo para se dar forças de passar pelas transmutações e renascer.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique