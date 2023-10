SIGA NO

Dona da Prada viraliza ao sair na rua com look simples Reprodução/Twitter



Miuccia Prada, CEO da Prada e uma das mulheres mais influentes do mundo, surpreendeu ao aparecer andando pela rua em Milão, na Itália, usando roupas "simples". O registro com ares de "gente como a gente" viralizou nas redes sociais.

Apenas a dona da Prada andando em Milão como se fosse ali na lotérica pagar o carnê das Casas Bahia gente como a gente pic.twitter.com/YAxbp6tT08 %u2014 Bruno Ferreira (@brunoferreiraeu) October 3, 2023







Conheça a nova mansão do influenciador Lucas Rangel, em Belo Horizonte Em uma das postagens, um internauta compara a saída de Miuccia à ida a uma casa lotérica. “Apenas a dona da Prada andando em Milão como se fosse ali na lotérica pagar o carnê das Casas Bahia, gente como a gente”, diz a legenda.

Nos comentários, internautas entraram na onda de imaginar situações corriqueiras nas quais nós, meros mortais, estamos acostumados. “Será que ela tá indo na Araujo?” brincou uma usuária, “Indo rapidinho comprar um pão”, brincou outra.





Entre as reações, apareceu quem considerou o preço de cada peça do look básico de Miuccia: “Fico pensando que ela tá toda simples, mas, na verdade, cada item que ela tá usando deve ser de uma qualidade absurda e custar os olhos da cara”.





Os internautas também relembraram o filme “O diabo veste Prada” e a cena no filme “As Branquelas” na qual um ladrão fala para uma das personagens principais “Isso tudo por causa de uma bolsa?” ao que recebe como resposta “Não é só uma bolsa, é uma Prada”.

Confira mais reações:

