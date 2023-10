677

Escritor baiano Jorge Amado (1912-2001) terá obra debatida na AML LUIZ PRADO/AE - 30/5/1996

A Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Centro) recebe, entre 4 e 6 de outubro, o VII Colóquio Internacional Portugueses de Papel. Reunindo pesquisadores brasileiros e europeus, o evento discutirá textos da ficção brasileira que têm personagens portugueses. Estão programadas conversas sobre obras de, entre outros, Machado de Assis, Aluísio Azevedo, João do Rio, Jorge Amado e Monteiro Lobato. No primeiro dia do colóquio, quarta-feira (4/10), às 9h35, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Gracinéa Oliveira fala sobre a sociedade mineira nos romances de Avelino Fóscolo. Interessados em participar devem preencher gratuitamente formulário disponível no site academiamineiradeletras.org.br. A programação completa também pode ser conferida no endereço eletrônico.





• Seleção para o Arte Negra









• Concerto gratuito





O Grupo Experimental de Ópera da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) é a atração do projeto Segunda Musical de hoje (2/10), no Teatro da Assembleia (Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho). No concerto, realizado gratuitamente às 20h, o grupo interpreta trechos de obras de Rameau, Purcell, Handel, Mozart, Donizetti, Bizet, Gounod e Verdi.









• Beyoncé em filme





Os shows que Beyoncé (foto) fez em Houston, no Texas, em setembro deste ano pela turnê "Renaissance", vão virar filme, de acordo com o site norte-americano Deadline. A produção vai retratar os bastidores de um dos shows mais concorridos da estrela pop e deve estrear em dezembro nos EUA. O lançamento surfa na onda de outra produção audiovisual que também aborda shows de outra turnê pop muito concorrida: "The eras tour", de Taylor Swift. O lançamento do filme de Swift, por sua vez, está previsto para novembro.





• “Perfomare” no Cefart





Nesta segunda-feira (2/10), às 19h30, alunos do Cefart interpretam repertório erudito no concerto “Perfomare”. A apresentação será realizada no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534 – Centro). No palco, os músicos se dividirão em grupo de violoncelo, camerata de violões e grupo de clarinetes. Entrada franca. Informações: (31) 3409-8300.





• Sandy e Lucas Lima em turnê





Mesmo tendo anunciado a separação em 30 de setembro, Sandy e Lucas Lima confirmam a turnê europeia do projeto "Nós, voz, eles 1 e 2". Os shows serão realizados em Lisboa, Porto, Dublin e Londres ainda neste mês.