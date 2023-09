SIGA NO

677

Documentário 'Andança' tem cenas filmadas pela própria Beth Carvalho, a estrela do filme Túlio Santos/EM/D.A Press

A Praça da Liberdade se transformou em bela – e surpreendente – sala de cinema nesta sexta-feira (29/10) à noite, com direito a uma espectadora especial: a Lua. Com entrada franca, a 17ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte levou cadeiras, tela e projetores para a alameda do cartão-postal da capital.





Foram exibidos os filmes “Senhores de Aruanda – Umbanda e resistência”, de Caio Barroso, e “Folia dos anjos”, dirigido por Kdu dos Anjos, gestor cultural da dinâmica ONG Lá da Favelinha, instalada no Aglomerado da Serra, em BH. Ambos foram programados inicialmente para quinta-feira (28/9), quando a chuva finalmente chegou à cidade, depois de vários dias de intenso calor.

A Lua estava entre os 'espectadores' da sessão ao ar livre na Praça da Liberdade Túlio Santos/EM/D.A Press



Na noite agradável, com uma leve brisa sobre a Praça da Liberdade, foi exibido também o documentário “Andança – Os encontros e as memórias de Beth Carvalho”, filme de Pedro Bronz.



Para este sábado (30/9), às 20h, está programado “Toda essa água”, documentário de Rodrigo de Oliveira sobre o cantor e compositor mineiro Lô Borges. No domingo (1/10), às 19h30, vai passar “Gerais da pedra”, filme sobre o sertão assinado por Diego Zanotti, Gabriel Oliveira e Paulo Junior.

O diretor Kdu dos Anjos participou da sessão comentada de seu filme 'Folia dos anjos' Túlio Santos/EM/D.A Press



A CineBH começou na terça-feira (26/9) e vem exibindo, gratuitamente, 93 filmes em oito espaços culturais da capital, nas mostras “Continente”, “Território”, “Homenagem”, “Diálogos históricos”, “Curtas”, “A cidade em movimento”, “Mostrinha” e “Cine-escola”. Foram organizados 32 debates sobre a sétima arte e o mercado para o cinema.



O tema desta edição é “Territórios da Latinidade”, com foco na produção audiovisutal da América Latina. A mostra será encerrada no domingo (1/10). Confira a programação completa em

https://cinebh.com.br/