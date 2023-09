677

Tim Maia morreu em março de 1998, após uma crise de hipertensão Reprodução/Instagram O Prêmio da Música Brasileira vai homenagear Tim Maia em sua edição de 2024. A informação vem a público nesta quinta-feira (28/9), quando o cantor, morto em 1998, faria aniversário de 81 anos.

A 31ª edição do prêmio, criado em 1987, está marcada para maio do ano que vem. Em junho deste ano, o evento voltou a acontecer após um hiato de três anos, e homenageou a cantora Alcione em cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Entre 1989 e 1998, Tim Maia foi laureado 13 vezes no Prêmio da Música Brasileira, e agora, receberá a honraria máxima do evento. Algumas de suas principais músicas serão apresentadas em releituras por artistas de diferentes vertentes e gerações.

Este ano, a maioria dos prêmios foi para nomes como Chico César, Djavan e Elba Ramalho. Para a edição do ano que vem, os indicados às categorias da premiação ainda não foram divulgados.