O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) das Artes, unidade Ressaca, em Contagem, foi inaugurado nesta quarta-feira (27/9). A prefeita Marília Campos (PT) e a ministra da Cultura, Margareth Menezes (PT), "abriram" o espaço e entregaram os certificados aos vencedores do prêmio Patrimônio Imaterial Irmandades de Congados de Contagem em ritmo de festa. Além disso, foi assinado o decreto que regulariza a Lei Cultura Viva na cidade.







Margareth Menezes (segunda da direita para a esquerda): "A cultura está no DNA do povo brasileiro, em todos os seus aspectos, vamos aproveitar isso de maneira positiva" Paula Arantes/ EM /D.A Press



A prefeita de Contagem e a ministra celebraram a ocasião. Marília reforçou o compromisso da sua gestão com a cultura e comemorou a abertura do novo espaço. “Celebremos este dia, porque marca a entrega de um equipamento para a cidade”, disse.



Leia também: Morre Guilherme Mansur, poeta e tipógrafo mineiro, aos 65 anos





Margareth Menezes corroborou com a prefeita, reforçando a brasilidade: “A cultura está no DNA do povo brasileiro, em todos os seus aspectos, vamos aproveitar isso de maneira positiva”, afirmou.





Ao fim do evento, a ministra disse que, quando comparece a cerimônias em que vai discursar, "o pessoal fala: ‘Não vai dar uma palinha, não?”. E encerrou cantando a música "Menino Deus", de Clara Nunes, acompanhada dos que estavam presentes.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata