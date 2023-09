677

Kayky Brito e sobrinho, Enrico Reprodução/Instagram Enrico, o sobrinho de Kayky Brito, está internado desde domingo (24/9).

Em postagem no Instagram, Sthefany Brito desabafou: "E quando você acha que já foi forte o bastante, que nada mais pode acontecer, vem Deus e nos coloca mais uma provação pra reforçar nossa fé e o amor Dele por nós..."

"Desde ontem cedo no hospital com meu filho, e seguimos por aqui cercados de muito amor, paciência, carinho, cuidados e super-heróis! Tô com o coração partido por não poder estar com meu irmão, mas cuidando com todo amor do mundo do menininho mais corajoso e amado da mamãe", escreveu Sthefany, sem entrar em detalhes sobre os problemas de saúde do filho.

Sthefany também atualiza os fãs sobre o estado de saúde de Kayky nas redes sociais. Na sexta (22/9), o ator recebeu alta da UTI e a irmã comemorou: "Deus, Obrigada! Obrigada! Obrigada".

Um mês antes da internação de Kayky, os pais dele também sofreram um acidente de carro. "Pela primeira vez na vida me vi diante de uma situação onde poderia ter perdido meus pais! Meus pais, para mim, eternos! A gente sabe que um dia vai embora, aliás é a única certeza que temos nessa vida, mas quando essa possibilidade se aproximou, foi visível o pânico, desespero e despreparo que tomaram conta de mim!", escreveu a atriz no Instagram.