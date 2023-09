677

Marcus Viana encerrou o Cine+10 no palco montado em plena Praça Sete Marcos Vieira/EM/D.A Press

O show do compositor e multi-instrumentista Marcus Viana, acompanhado da Transfônica Orkestra e Grupo Sagrado Coração da Terra, reuniu cerca de 1,5 mil pessoas na Praça Sete, no início da tarde de domingo (24/9). O calor intenso não espantou a plateia, mas “bugou” as mesas de som importadas, impedindo a passagem de som.





Às 18h, o artista subiu ao palco, mas a luz foi embora aos primeiros acordes, interrompendo a apresentação. Pacientemente, o público esperou até as 18h30, uma hora depois do horário previsto. Problemas resolvidos, Marcus Viana empolgou a plateia. A apresentação ao ar livre foi um sucesso. De acordo com a organização, não houve ocorrências policiais, comuns no Centro de BH. A não ser a senhora vencida pelo calor, que foi prontamente atendida.



Curador do Cine+10, Rafael Araújo estima que 40 mil pessoas participaram do festival, realizado de sexta-feira (22/9) até ontem (24/9), na Praça Sete. Lá fica o Cine Theatro Brasil Vallourec, que comemorava seus 10 anos de atuação.



“Queríamos atrair públicos de diferentes idades e regiões da cidade. Conseguimos. Trouxemos essa pluralidade, chamamos a atenção para o movimento positivo na Praça Sete. Vimos a cidade colorida por três dias, na praça e também nas redes sociais, com as pessoas curtindo muito toda a programação”, comemorou Araújo.

Cadeiras 'invadiram' as pistas da Avenida Afonso Pena Marcos Vieira/EM/D.A Press

Teatro e sol 'rachando'

A programação ocorreu tanto ao ar livre, com shows, peças de teatro apresentadas com o sol “rachando” e circo, como no interior do Cine Theatro Brasil Vallourec. Rafael Araújo informou que a intenção do centro cultural é promover anualmente eventos como o deste fim de semana.



“Não poderíamos ter resultado melhor. A intenção do Cine Brasil agora é fazer festivais anuais. A gente ainda não sabe ao certo como será, mas o nome já está cravado: Viva a Praça Sete”, afirmou.

Marcus Viana fez belo show na Praça Sete, que ele chama de 'ponto ritual' de BH Marcos Vieira/EM/D.A Press

'Convidei alguns ancestrais, todos violinistas, flautistas e violoncelistas, para verem o show. Acredito que todos estavam lá. Espero que meu querido pai tenha assistido, feliz lá do sétimo céu dele' Marcus Viana, músico





Feliz em tocar na praça, que chama de “ponto ritual” de BH, Marcus Viana se lembrou do pai, o maestro Sebastião Viana, que frequentava o local e diariamente tomava seu cafezinho no Café Pérola.



“Isto aqui é o centro de uma cidade que se foi. Estamos voltando ao passado”, comentou, dizendo-se orgulhoso em transformar em palco aquela “encruzilhada de passagem” do século 21.



“Sou um cozinheiro e servi vários pratos, porque música é nutrição. Trouxe alguns temperos exóticos, como os nossos convidados. Convidei alguns ancestrais, todos violinistas, flautistas e violoncelistas, para verem o show. Acredito que todos estavam lá. Espero que meu querido pai tenha assistido, feliz lá do sétimo céu dele”, comentou Viana, após o espetáculo.