Juscelino Kubitschek cumprimenta Bernardo Sayão, a quem designou a construção da rodovia Belém-Brasília Arquivo Público do Distrito Federal/ Divulgação



Bandeirante moderno, pioneiro do Oeste brasileiro, aventureiro e líder nato são alguns adjetivos que a literatura dispensa a Bernardo Sayão. Matérias de jornais e revistas, livros e documentos guardados em arquivos públicos foram as principais fontes de pesquisa de Sérgio, que não chegou a conhecer o avô pessoalmente.



Ele nasceu 11 anos depois de sua morte trágica, em 15 de janeiro de 1959, aos 57 anos. Faltando apenas 16 dias para que Sayão e sua equipe concluíssem a confluência das frentes de desbravamento Norte e Sul da Belém-Brasília, em plena selva, na fronteira entre o Pará e o Maranhão, uma enorme árvore desabou sobre a tenda em que estava acampado, no canteiro de obras.



Com diversas fraturas pelo corpo e o crânio partido, o homem de compleição avantajada – “Um Golias em tudo similar a David”, como descreve o neto na recém-lançada obra –, não resistiu aos ferimentos.