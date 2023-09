677

Natural de Belo Horizonte, Ricardo Aleixo está entre os semifinalistas do Prêmio Oceanos com o livro "Diário da Encruza", da editora Segundo Selo Ramon Lisboa/EM/D.A Press

O Prêmio Oceanos, uma das principais premiações de literatura em língua portuguesa, divulgou, nesta quarta-feira (13/9), a lista com os 41 semifinalistas da edição de 2023 nas categorias poesia e prosa (21 escritores na primeira e 20 na segunda). Entre os indicados, sete mineiros concorrem com livros de poemas. No fim de outubro, serão anunciados os cinco finalistas. O resultado final será divulgado no fim do ano, ainda sem data marcada.

Ao todo, inscreveram-se na competição 2.654 autores brasileiros, portugueses, cabo-verdianos e moçambicanos. A seleção, no entanto, estipula limite de 70% de livros de autores de uma mesma nacionalidade.

Assim, foram escolhidos 24 escritores do Brasil, 14 de Portugal, dois de Cabo Verde e um de Moçambique. Entre os brasileiros, nove disputam na categoria de literatura em prosa e 15 em poesia.

Entre os que concorrem com poemas, destaque para os mineiros Clara Delgado, de Belo Horizonte; Edimilson de Almeida Pereira, de Juiz de Fora; Daniel Arelli, também da capital mineira; Iacyr Anderson Freitas, de Patrocínio do Muriaé; Júlio Machado, de Pouso Alegre; e Prisca Agustoni, que, embora tenha nascido na Suíça, escolheu Juiz de Fora como sua cidade, onde vive há mais de 20 anos. Por fim, também está no páreo o poeta belo-horizontino Ricardo Aleixo.

O escopo da lista com os semifinalistas é amplo. Contempla desde a estreante Clara Delgado, que concorre com o livro “Arranjos vazios para letras cheias”, da editora Urutau, até o veterano Aleixo, com "Diário da Encruza", da Segundo Selo.

Edimilson, por sua vez, foi selecionado pelo livro "A vida não funciona como um relógio", da editora Quelônio. Daniel participa com "O pai do artista", da Círculo de poemas - Luna Parque e Fósforo. Iacyr Freitas por “Os campos calcinados”, da Faria e Silva Editora. Júlio Machado com “Lugar de fala”, também da Urutau. E Prisca Agustoni por "O gosto amargo dos metais", da 7Letras.

Outros brasileiros que estão entre os semifinalistas também são conhecidos do público, como o romancista Cristovão Tezza (“Beatriz e poeta”, da Todavia), Julián Fuks ("Lembremos do futuro", da Companhia das Letras) e Sofia Nestrovski, (“A história invisível”, da Fósforo)

Veja abaixo a lista de semifinalistas:

Poesia

“Canina”, de Andreia C. Faria | Edições Tinta-da-china

“Arranjos vazios para letras cheias”, de Clara Delgado | Urutau

“Alma corsária”, de Claudia Roquette-Pinto | Editora 34

“O pai do artista”, de Daniel Arelli | Círculo de poemas - Luna Parque e Fósforo

“Uma mulher só não faz verão”, de Daniela Rezende | Urutau

“A vida não funciona como um relógio”, de Edimilson de Almeida Pereira | Quelônio

“Barro rebelado”, de Evandro Camperom | Editora Patuá

“Engenheiro fantasma”, de Fabrício Corsaletti | Grupo Companhia das Letras

“Entre costas duplicadas desce um rio”, de Guilherme Gontijo Flores | Ars et Vita

“Os campos calcinados”, de Iacyr Anderson Freitas | Faria e Silva Editora

“Ultramarino”, de Januário Esteves | Cordel de Prata

“Nem só de amor vive Afrodite”, de Julia Peccini | Casa Philos

“Lagar de fala”, de Júlio Machado | Urutau

“O meu corpo humano”, de Maria do Rosário Pedreira | Quetzal Editores

“Istmo”, de Nathália Lima | Urutau

“O itinerário do curativo”, de Nicolas Behr | Editora Reformatório

“Paraíso”, de Pedro Eiras | Porto Editora

“O gosto amargo dos metais”, de Prisca Agustoni | 7Letras

“Diário da Encruza”, de Ricardo Aleixo | Editora Segundo Selo

“Firmamento”, de Rui Lage | Porto Editora

“Adriano”, de Tatiana Faia | Não (edições)

Prosa

“Para os que ficam”, de Alex Andrade | Confraria do vento

“O manto da noite”, de Carola Saavedra | Grupo Companhia das Letras

“Beatriz e o poeta”, de Cristovão Tezza | Todavia

“Vou sumir quando a vela se apagar”, de Diogo Bercito | Editora Intrínseca

“Matoa, a febre do batuque”, de Hélder Muteia | Alcance Editores

“Um cão no meio do caminho”, de Isabela Figueiredo | Editorial Caminho e Todavia

“A história de Roma”, de Joana Bértholo | Editorial Caminho

“Naufrágio”, de João Tordo | Companhia das Letras

“Siríaco e mister Charles”, de Joaquim Arena | Quetzal Editores

“Quando éramos peixes”, de José Gardeazabal | Companhia das Letras

“Somos a primeira pessoa do plural”, de José Luís Peixoto | Editorial Fundza

“Lembremos do futuro”, de Julián Fuks | Grupo Companhia das Letras

“Misericórdia”, de Lídia Jorge | Dom Quixote

“Vinco”, de Manoela Sawitzki | Grupo Companhia das Letras

“A última lua de homem grande”, de Mário Lúcio Sousa | Grupo LeYa

“Com meus dentes de cão”, de Paulo Paniago | Letramento

“A história invisível”, de Sofia Nestrovski | Editora Fósforo

“Três mulheres no beiral”, de Susana Piedade | Grupo LeYa

“O que pesa no Norte”, de Tiago Germano | Moinhos

“Vertigens”, de Valentina Silva Ferreira | Infinito Particular