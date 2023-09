677

Natalia Timerman aborda dor e luto em 'As pequenas chances' Renato Parada/Divulgação

A escritora Natalia Timerman lança o livro "As pequenas chances" (Todavia), nesta quinta-feira (14/9), às 19h, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 313, Savassi). Medicina e literatura convergem mais uma vez sob a escrita da autora, que também é psiquiatra, mestra em psicologia e doutoranda em literatura.

Neste novo romance, a narradora Natalia revive os últimos momentos de seu pai, o médico Artur, no hospital, e as memórias do luto, entrelaçando emoções da dor individual com as dores coletivas ligadas às perdas.

Lançado no início de agosto, o livro chega depois de “Copo vazio” (Todavia, 2021), cuja protagonista sofre com o “ghosting”, desaparecimento sem explicações da pessoa com quem se relacionava.