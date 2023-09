677

Mineiros do Falcatrua querem manter a estética do rock em 'Duvide', mas com a pegada contemporânea Luana Buenano/divulgação

Criada em 2001, em plena virada do milênio, a banda Falcatrua lança nesta quinta-feira (14/9), às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec, o disco “Duvide”. Formado por André Miglio (voz), Danilo Jovem (baixo, teclados e vocal), Francesco Napoli (guitarra e vocal) e Fred Correa (bateria), o grupo já tem cinco CDs e dois DVDs. O primeiro trabalho do “Falca” foi “Álbum de família”, lançado em 2002. Criada em 2001, em plena virada do milênio, a banda Falcatrua lança nesta quinta-feira (14/9), às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec, o disco “Duvide”. Formado por André Miglio (voz), Danilo Jovem (baixo, teclados e vocal), Francesco Napoli (guitarra e vocal) e Fred Correa (bateria), o grupo já tem cinco CDs e dois DVDs. O primeiro trabalho do “Falca” foi “Álbum de família”, lançado em 2002.









“Temos um videoclipe da música 'Joaquim José' que está fazendo sucesso. Mas, no YouTube, está como 'Joaquim até quando?'. O trabalho já foi selecionado em três festivais internacionais, sendo premiado na Espanha. Fomos selecionados também em dois festivais brasileiros.” O clipe foi feito pelo baterista e videomaker Rodrigo Oliveira Piteco.





“Duvide” é um disco autoral, com 10 faixas. “Há músicas somente de um autor e outras que envolvem os integrantes do Falca, como a canção 'Sair passear', que foi feita em uma jam de estúdio, que depois a gente foi elaborando.” Ele conta que a mixagem do álbum ficou por conta de Antoine Midani.





“Quem nos indicou foi o produtor musical Chico Neves, que já trabalhou conosco. Antoine é filho do André Midani, figura muito importante para a indústria fonográfica brasileira. Antoine estava mudando de estúdio e precisando de um projeto para fazer e acontecer, e o nosso álbum chegou nesse momento. E ele pegou esse trabalho com o maior carinho e nos entregou com uma mixagem que mudou a história do disco”, comenta o músico mineiro.

Linguagens





O artista revela que quando canta mostra pegada muito brasileira. “Sempre tive, com uma divisão rítmica, uma melodia diferente, uma maneira de organizar as palavras. E nisso a gente fez tudo, dialogando com guitarra, fazendo a ponte com o Brasil profundo e levantando a nossa antena para um diálogo com a música pop mundial. O álbum ainda tem a pegada eletrônica. É um pouco isso, ou seja, uma estética de rock, mas que não se limita ao ritmo e tem diálogo profundo com a música brasileira.”

Turnê





André ressalta que o Falcatrua é uma banda que prioriza a qualidade em detrimento da quantidade. “Temos um público que não é grande, mas é fiel. Estamos indo nessa pegada e vamos ver o que o futuro traça pra gente. Penso que essa música do videoclipe seja muito importante, assim como 'Sair passear', feita com a colaboração de todos os integrantes. O legal é que estamos em um momento especial, completando 21 anos depois depassar por algumas formações.”

FALCATRUA

Show de lançamento do disco “Duvide”. Nesta quinta (14/9), às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça 7, Centro). R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Ingressos à venda no site Eventim e na bilheteria local. Informações: (31) 3201-5211

André explica que o novo disco é diferente dos anteriores, pois tem uma pegada mais contemporânea. “Nós assumimos mais o que a gente é, tanto uma banda de rock quanto também de música brasileira. Temos o ambiente do rock, com essa coisa da banda de chegar e reunir no fim semana para fazer um som, a estética de baixo, bateria, guitarra e voz, mas também passeamos por algumas linguagens que fazem parte da nossa trajetória e da nossa vontade de fazer música.”André afirma que a banda tem planos de fazer turnê de lançamento de “Duvide”. Sobre a apresentação de hoje à noite, o músico diz que o objetivo da banda é ir além da web. “Colocar no streaming e fazer barulho somente nas redes têm alcance menor. O nosso show é para fazer o tête-à-tête, que é o nosso forte. A gente gosta de fazer ao vivo e o público gosta também de comparecer, de ir aos nossos shows.”A formação atual, segundo o vocalista, tem 11 anos. “Seguimos com o propósito de subverter essa polarização. A nossa busca, em termos de linguagem, ideia e poesia, é provocar o encontro das diferenças. Desejamos a harmonia e acreditamos nisso. Achamos importante, neste momento tão polarizado da humanidade, fazer esse movimento de provocar o encontro das diferenças.”