Liam Payne Kurt Kulac O cantor Liam Payne foi hospitalizado na Itália, nesta quarta-feira. Ele estava de férias com a namorada, Kate Cassidy, mas enfrenta uma grave infecção renal.

A doença o levou a adiar sua turnê na América Latina e cancelar seu show no The Town, festival que aconteceu em São Paulo, no Autódromo de Interlagos.

Ao jornal The Sun, uma fonte disse que o ator "está mal, mas finalmente os médicos serão capazes de descobrir o que está acontecendo."

A fonte ainda disse também que o cantor não deve sair da internação pelos próximos seis dias.

Em agosto, Payne, de 30 anos, anunciou em suas redes sociais o cancelamento da turnê na América do Sul após ser hospitalizado com uma infecção nos rins. Na época, os médicos recomendaram que ele ficasse em repouso.