677

Horóscopo do dia (13/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções sob análise racional

Pallas entra em Libra, um signo adequado à deusa da justiça. Estamos mais ponderados, imparciais e buscando equilíbrio de fora racional e inteligente. As relações passam pelo crivo da objetividade e necessidade de sabedoria. Vesta entra em Câncer. Nosso fogo interno arde agora no sentido da depuração de emoções antigas e do passado. Busca por limpar o campo emocional e pessoal. A quadratura de ambas mostra um momento oportuno para sanar questões emocionais nas relações. A conjunção da Lua com Mercúrio em Virgem reforça a necessidade de um tom mais analítico para o campo emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este é um momento propício para se analisar com mais frieza as relações. Você está numa busca por si mesmo e deve encarar os outros de forma mais racional e objetiva. Emoções antigas e relações do passado pedem transformação e cura. Use da energia sábia de hoje para se libertar de padrões passados que lhe aprisionam e priorize a si mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O momento lhe traz depurações no campo mental e na forma como enxerga certas situações pessoais. Isso vem acompanhado de um senso de sabedoria pragmática que lhe auxilia a deixar ir velhas ideias e emoções, buscando antes de tudo uma fidelidade prática e realista a si mesmo. Momento de transcender velhos padrões e buscar novas possibilidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe traz depurações no sentido daquilo que lhe traz segurança pessoal e material. Busque usar da sabedoria de sua criatividade para buscar novas fontes de renda, limpar o espaço de coisas antigas e se valorizar. Mercúrio, seu regente, está conjunto com a Lua e lhe traz necessidade de organizar melhor seu campo emocional e de segurança.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Vesta entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz necessidade de depuração pessoal, em especial na sua capacidade de se acolher e na sua vibração emocional. Pallas no seu setor emocional e familiar lhe pede um tanto mais de frieza, imparcialidade e racionalidade para lidar com emoções e subjetividades. A Lua, sua regente, se encontra num campo altamente intelectual, lhe trazendo a mesma motivação racional e de senso crítico.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento lhe traz depurações no reino subconsciente, psicológico e/ou espiritual com intensidade, mas deve usar também de lógica, sabedoria e racionalidade para ter sucesso nesse processo. Questões financeiras também lhe pedem um tanto de objetividade e revisão de padrões antigos. O momento lhe pede mais fé para que alcance novos rumos em breve.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ocorre agora uma renovação em seu campo de amizades, social e coletivo, mas isso deve acontecer junto de uma sabedoria justa de seus limites e senso de valor próprio. Busque dar do que tem, mas sem ferir a si mesmo. A Lua e Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem maior entendimento de suas emoções e na capacidade de curá—las.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Pallas no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz agora maior senso de sabedoria, imparcialidade, justiça e racionalidade. Questões ligadas à carreira, figuras de autoridade e/ou compromissos são depuradas, mas carecem destas qualidades para se resolverem da melhor forma. Emoções e pensamentos passam por uma reciclagem, lhe pedindo mais adaptabilidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe traz depurações ligadas à fé, planos futuros, princípios e crenças. Tudo isso deve ser feito tendo em vista a sabedoria que vem da transcendência, de uma atitude mais desapegada do passado e espiritualizada. Busque encarar o plano das emoções com realismo e busque um olhar mais calmo para se permitir novas possibilidades que podem chegar mais por uma atitude de fé e entrega.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe traz intensas depurações emocionais, mas que devem ser encaradas com um tom racional, vanguardista e inovador. Antigas emoções e relações afetivas são depuradas e lhe pedem um olhar mais focado no futuro. Há também uma forte motivação em criar uma vida material rica e expansiva, que deve ser levada em conta agora.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe traz intensas depurações ligadas às relações, casamento e parcerias. Questões emocionais pedem transformação, mas também um senso de sabedoria e limites de forma imparcial e justa. Também parecerias de trabalho pedem reajuste. Você está buscando renovações na vida e emoções antigas são recicladas para que isto aconteça.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento lhe traz depurações ligadas ao trabalho, rotinas, hábitos e/ou saúde. Busque reformular o que precisar e use de sabedoria para expandir e usar um novo olhar sobre situações antigas. Algumas situações, emoções, hábitos e pensamentos antigos passam por uma intensa reciclagem para que você renove tudo aquilo que for necessário agora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você passa por uma intensa depuração na sua expressão pessoal, poder e criatividade. Mas algumas emoções antigas devem ser trabalhadas com racionalidade, mais frieza e imparcialidade. As relações, parcerias e vida romântica passam por limpezas e reavaliações para que você dê conta de vivenciar padrões afetivos mais saudáveis e felizes.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta