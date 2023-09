677

Horóscopo do dia (12/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformando

A quadratura entre Ceres em Libra e Plutão em Capricórnio traz para hoje questões que nos tiram de nossas zonas de conforto e trazem aprofundamento. Em especial no que se relaciona a idealizações de relacionamentos, devemos ter um olhar mais aprofundado em n os mesmos e nosso senso de limites e autoridade. Transformações e mudanças em rotinas também nos questionam na forma como vivemos a vida material.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Algumas rotinas ligadas ao casamento, parcerias e aos outros pedem transformação. Busque sua verdadeira autoridade, pois pode estar vivendo algumas coisas sob a ótica dos outros e isto impedindo seu crescimento. Também deve sair das idealizações e romantizações das relações, reconhecendo que as pessoas, assim como você, possuem seus defeitos e dificuldades.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este momento pode lhe fazer questionar muitas rotinas, hábitos, relações de trabalho, cuidados com saúde e a forma como serve. Você está enxergando tudo de forma mais ampla e pode ver restrições ao seu processo de crescimento. Busque se aprofundar nas possibilidades expansivas para lidar melhor com desafios ligados ao mundo material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O aprofundamento emocional, afetivo, sexual e subconsciente pode lhe trazer agora questionamentos quanto aos seus posicionamentos e uso de poder individual. Pode enxergar vezes em que foi ingênuo ou idealizou situações românticas, mas que não foram benéficas. Busque agora enxergar o quanto precisa encarar o campo do afeto, sexualidade e partilha com mais senso de realismo e limites.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há agora questionamentos ligados às relações versus acolhimento emocional. Pode descobrir que fez muito pelos outros, mas deixou de cuidar de si mesmo e de sua sensibilidade. Questões de parceria versus família também podem emergir. Busque sair das idealizações emocionais, buscando um tanto de objetividade para se lidar com as pessoas próximas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe traz comprovações práticas que desmontam algumas teorias ou idealizações da mente. A prática pode ser bem mais desafiadora do que aquilo que foi pensado na imaginação. Busque agir com diligência e resolução prática. Na comunicação idem, busque respaldo prático para apoiar aquilo que se diz. Momento para agir mais e sair das teorizações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Algumas idealizações relacionadas a dinheiro e vida material são questionadas agora. Seu senso de poder pessoal, criatividade e brilho lhe pedem que faça mais e vá para além de situações aparentemente confortáveis, mas que podem limitar seu crescimento. Também uma falsa modéstia deve ser evitada. Busque reconhecer sua capacidade pessoal para crescer materialmente.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O momento lhe pede que rompa com certas idealizações de si mesmo, em especial caso tenha buscado muito ser agradável, servil ou condescendente em sua atitude. Há um poderoso aprofundamento emocional que lhe revolve certas raivas, mágoas guardadas e “sapos engolidos”. Busque ser fiel àquilo que se passa em seu interior e esteja atento a como se expressa para o mundo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão, seu regente, faz aspecto desafiador a Ceres. Aqui o poder da mente vem questionar certas idealizações e fantasias que você pode estar cultivando, mas que não condizem com a realidade. Você é lembrado que espiritualidade é serviço que tem sucesso na base de sacrifícios e esforços. Busque ter uma visão pragmática e objetiva por agora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe faz questionar idealizações ligadas a amizades, causas e grupos, mas onde você deixou de lado seu valor pessoal. Você está aprofundando em si mesmo e isso pode lhe fazer pensar diferente dos outros, o que pode ser muito saudável agora. Evite o excesso de querer passar uma imagem agradável, buscando ser fiel e realista com quem você é de verdade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido um enorme aprofundamento em si mesmo nos últimos anos. A quadratura a Ceres lhe faz questionar se não tem idealizado ou dado demais de si mesmo no campo do trabalho e carreira. Sua vontade pessoal está mais alta e lhe pede que se volte para o pessoal, sabendo a medida certa com que atende às demandas do mundo lá fora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe faz questionar certas normas de conduta, dogmas, crenças, objetivos, fé e visões de mundo que tenham um tanto de idealismo, ingenuidade ou manipulação. Seu emocional subconsciente lhe faz questionar sobre quais pontos baseia sua vida e se isso se alinha de verdade com quem você é. Mantenha seu senso crítico em alerta e se ponha flexível.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O momento lhe traz questionamentos mais racionais, frios e objetivos quanto às emoções profundas e vivências afetivas, sexuais e partilhadas. Busque ter os pés no chão e um espírito questionador. Idealizar parceiros, dependências e emoções deve ser evitado. Amigos, ideias novas, grupos e causas podem lhe ajudar a se transformar e ter objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta