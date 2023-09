677

Vocalista do Molejo é internado com pneumonia Redes Sociais/Reprodução Anderson Leonardo, 51 anos, vocalista do grupo Molejo, foi internado no Rio de Janeiro para tratar uma pneumonia. A informação foi confirmada pela assessoria do grupo, através das redes sociais.

"O vocalista Anderson Leonardo encontra-se hospitalizado em decorrência de uma pneumonia. Contamos com as orações de todos os amigos e fãs, e esperamos que muito em breve ele esteja de volta aos palcos levando a sua alegria contagiante", diz o texto.

O artista também enfrenta um câncer inguinal, na região da virilha. Ele foi diagnosticado em outubro do ano passado. Em janeiro, anunciou que estava curado, mas precisou voltar a fazer o tratamento em maio deste ano.

O comunicado ressalta que a agenda de shows do grupo está mantida, com os outros cinco integrantes.