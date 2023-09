SIGA NO

Jornalista e escritor Luiz Fernando Emediato lança novas edições de obras suas, na companhia de três de seus filhos, que também apresentam novos livros, hoje, na Livraria Quixote

Um lançamento em família agita a Livraria Quixote nesta terça-feira (5/9). O jornalista, escritor e editor Luiz Fernando Emediato, que completa hoje 72 anos, apresenta ao público as novas edições de "Não passarás o Jordão" (1977) e "A grande ilusão" (2003). Ele estará acompanhado por três filhos, que também vão lançar livros.









A ideia do lançamento conjunto foi da filha mais velha. A motivação, segundo Fernanda, foi a celebração em torno dos aniversariantes do mês (Antonio completa 18 anos no próximo dia 17) e o desejo de realizar um giro por Minas, para visitar parentes.

A família Emediato está radicada em São Paulo desde 1978, quando Luiz Fernando se mudou de BH para trabalhar no jornal “O Estado de São Paulo”.





“Meus tios, tias, primos, toda a família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, são de Minas, então é um pessoal que quase não vejo. Como todos nós que estamos aqui em São Paulo lançamos livros mais ou menos na mesma época, achei que era uma boa oportunidade para nos reunirmos em Belo Horizonte”, diz Fernanda.





Luiz Fernando destaca que tanto “Não passarás o Jordão” quanto “A grande ilusão” voltam à baila em edições revistas e ampliadas.

Os jovens escritores Antonio e Serena com o pai, Luiz Fernando Emediato



Nicho O escritor ressalta que as obras que seus filhos estão lançando são todas novas. “A Fernanda tinha dois livros infantis. No ano passado, ela saiu da minha editora (a Geração Editorial), onde trabalhou por 26 anos, e foi fazer consultoria para editoras de livros infantis que atendem a editais de prefeituras e ao Ministério da Educação. Ela descobriu esse nicho pouco explorado, de livros para uma faixa etária de 3 a 6 anos, e começou a escrever para esse segmento. Quando viu, tinha escrito 17 livros”, comenta.





Fernanda observa que “O morcego sem asas” se destaca nesse conjunto porque ele serviu de piloto para um projeto de obras totalmente acessíveis. Ela explica que o livro físico tem um QR code na capa que remete à mesma obra no formato audiovisual no YouTube e para um audiolivro no Spotify. “O objetivo é alcançar a maior acessibilidade possível.”





Luiz Fernando afirma que a produção frenética de Fernanda estimulou Antonio a também se lançar na criação literária. O rapaz bolou uma história e depois, investigando as possibilidades da inteligência artificial, criou todas as ilustrações. No caso da caçula, o escritor diz que ela inventou uma música, sobre uma menina que se chamava Catarina, tinha a perna fina e sonhava em ser bailarina.





“A gente ficava cantando isso o tempo todo, então resolvi colocar em texto e ficou muito interessante. Mandei o texto para o (escritor) Léo Cunha, para uma avaliação, e ele adorou, só ponderou que os versos estavam com o pé quebrado, porque começam com oito sílabas e depois muda para nove. Ele ajustou, colocando tudo em redondilhas. Celso Adolfo musicou o livro e deve gravar em outubro”, adianta, destacando que Serena, desta forma, debuta também como compositora.





Sobre o lançamento de hoje, o jornalista diz que “vai ser uma festa bem mineira” e uma oportunidade para rever amigos depois de décadas sem contato.





EMEDIATO EM DOSE QUÁDRUPLA

Lançamento das novas edições de “Não passarás o Jordão” e “A grande ilusão”, de Luiz Fernando Emediato; “O morcego sem asas”, de Fernanda Emediato;“ Letras, cores e bichos”, de Antonio Emediato; e “O sonho de Catarina”, de Serena Emediato. Nesta terça-feira (5/9), a partir das 18h, na Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi). Entrada franca. Informações: (31)3227.3077.