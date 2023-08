SIGA NO

Juliano Rosa, Carlos Rennó e Samuel Rosa lançam single Paula Marina/divulgação



“Declaração”, inédita de Samuel Rosa, Juliano Rosa e Carlos Rennó, chega às plataformas nesta quinta-feira (31/8). O single integra o projeto de canções de Rennó para o álbum que o letrista prepara com a gravadora Biscoito Fino. A canção é a primeira música que o ex-vocalista do Skank compôs com o filho, também cantor e compositor.

“Estou duplamente feliz por finalmente começar essa parceria com o Rennó e trabalhar com meu filho, compondo e interpretando”, afirma. O single foi produzido, mixado e masterizado por Apollo Nove, nos estúdios da A9 Áudio.