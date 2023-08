677

Rosivalda (Cacau Protásio) é a zeladora e melhor amiga de Waldisney (Alexandre Lino), o porteiro paraibano da comédia em cartaz nos cinemas Laura Campanella/divulgação

Waldisney é o porteiro do prédio mais caótico do Rio de Janeiro. É ele quem toma conta da portaria e, no geral, de todas as confusões que acontecem no condomínio. Esse é o ponto de partida da comédia nacional “O porteiro”, da Imagem Filmes, que estreia nesta quinta (31/8), nos cinemas. Waldisney é o porteiro do prédio mais caótico do Rio de Janeiro. É ele quem toma conta da portaria e, no geral, de todas as confusões que acontecem no condomínio. Esse é o ponto de partida da comédia nacional “O porteiro”, da Imagem Filmes, que estreia nesta quinta (31/8), nos cinemas.









“É uma dramaturgia que vem do real, de histórias que nós ouvimos dos porteiros. O Waldisney é uma figura de muita empatia, educação, pureza e até mesmo humildade, e isso cativa muito as pessoas. No teatro, ninguém nunca disse não para as suas brincadeiras”, afirma Alexandre.





Casado com a temperamental Laurizete (Daniela Fontan), o porteiro é o “faz tudo”. Ele é responsável por atender o interfone e até mesmo dar remédio aos cachorros dos moradores – em troca de um pedaço de bolo, é claro.

Traficante





De volta ao início do dia, Waldisney revive as conversas com Rosivalda ( Cacau Protásio ), a zeladora e, acima de tudo, sua melhor amiga. A personagem, divertida e namoradeira, é quem o ajuda a se safar dos problemas causados pelo novo síndico, Astolfo (Bruno Ferrari), que nem mesmo mora no prédio.





O novo administrador do condomínio é impessoal e autoritário, e proíbe o nordestino de sair da portaria. Waldisney, por outro lado, mantém uma relação de confiança com os moradores, que o ligam constantemente para visitas aos apartamentos.





Além de lidar com os desentendimentos dos condôminos, o porteiro também enfrenta a personalidade explosiva de sua esposa Laurizete, que mantém rivalidade até mesmo com as crianças do prédio.





Ciumenta, a nordestina se irrita com Dona Aline (Aline Campos), a bonita estudante de psicologia, que convida Waldisney para ser “cobaia” de sua tese de graduação. A jovem, estressada com o fim da faculdade, lida com outro problema no seu andar: o cheiro de maconha que vem do apartamento vizinho e deixa seu cachorro inebriado.

Maconheira

Na trama, tudo muda quando Waldisney é acusado de roubar e traficar drogas para dentro do prédio, o que pega todos de surpresa, até ele mesmo. Na delegacia, o personagem de Lino conversa com o Delegado (Maurício Manfrini) e relembra, com muito humor, os acontecimentos que o levaram até ali.

Ao lado da psicóloga vive Dona Alzira, uma senhora divertida, que fuma maconha, interpretada pela veterana Suely Campos. A trama se desenrola com muito humor e silêncios, longos e constrangedores, que involuntariamente causam risadas a quem assiste.

O paralelo entre filme e peça chega nos minutos finais da história, quando acontece uma reunião de condomínio e o síndico não aparece. Waldisney quem assume o papel de mediador. Dividido entre guiar a reunião ou ficar na portaria, como orienta Astolfo, o porteiro se vê metido em uma situação nada agradável, que dá lugar ao clímax da trama.





Um assaltante entra no condomínio com seus capangas ao sequestrar duas jovens moradoras – Amanda (Raissa Chaddad) e Sofia (Duda Barata). A reunião continua, agora com a presença do bandido, que hostiliza o porteiro para que haja normalmente, enquanto os outros homens roubam os apartamentos.

Dobradinha

Paulo Fontenelle assina a direção das duas produções e também os textos ao lado de Lino. Ao acompanhar as sessões de teatro, ele enxergou a oportunidade de migrar o roteiro para as telonas e, para isso, recorreu às interações assistidas.

“O Paulo escreveu o roteiro pensando nas inúmeras personalidades que os moradores do prédio já tiveram. A personagem da Suely Franco (Dona Alzira), por exemplo, existe na peça. No filme, ela mal fala, mas continua muito engraçada”, afirma o ator.





Na hora de escolher os intérpretes, os dois recorreram aos amigos de longa data, o que tornou “as gravações pessoais e muito divertidas”, afirma o ator.









Com Cacau Protásio não foi diferente. Eles se conheceram em 2012, quando atuaram na peça “Domésticas”, de Renata Melo. Em 2015, a artista se casou com Janderson Pires que, coincidentemente, era o fotógrafo de “O porteiro”. Assim, a amizade entre Lino e Cacau se fortaleceu. “A Cacau foi a primeira pessoa que convidei para o filme. Ela faz a zeladora e a melhor amiga do porteiro, que é quem o salva nos momentos que ele mais precisa. Isso é muito legal, porque nossa amizade é assim também”, diz o ator.

Paulo Gustavo

“Uma feliz coincidência”. É assim que Alexandre Lino se refere à fala de Rosivalda, que, no início do filme, cita o nome de Dona Hermínia, a icônica personagem de Paulo Gustavo (1978-2021), na trilogia “Minha mãe é uma peça'”.

“Eu me senti motivado quando vi o sucesso (da trilogia). Ele criou um movimento encorajador de levar os textos para o cinema”, diz Alexandre.





“O PORTEIRO”

Brasil, 2023. 107 minutos. Direção de Paulo Fontenelle. Estreia nesta quinta-feira (31/8), nas salas do UNA Cine Belas Artes e das redes Cinemark, Cineart, Cinesercla e Cinépolis.





“O pessoal chamava o set de festa do Lino”, conta. Amigo de Daniela Fontan há 25 anos, o ator diz que não poderia deixar de convidá-la para o filme. “A Dani representa muito a força das mulheres nordestinas. Nós brincamos que a explosão dela é uma manifestação até mesmo afetuosa de cuidar de quem ama e dizer ‘olha eu vou te botar na linha, você não vai vacilar comigo de jeito nenhum. Eu tô contigo’. Ela faz isso com o Waldisney, na trama, e comigo na vida real”, afirma o artista.