677

Anna Malikova volta a BH depois de receber elogios do público da cidade Peter Grote/site Ana Malikova

Anna Malikova vai se apresentar nesta terça-feira (29/8) em BH, abrindo a temporada deste ano da série “Concertos Gerdau”, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O repertório da pianista reunirá peças de Domenico Scarlatti, Anatoly Lyadov e Frédéric Chopin. Anna Malikova vai se apresentar nesta terça-feira (29/8) em BH, abrindo a temporada deste ano da série “Concertos Gerdau”, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O repertório da pianista reunirá peças de Domenico Scarlatti, Anatoly Lyadov e Frédéric Chopin.





A proposta do projeto é apresentar nomes de expressão da música clássica nacional e internacional com ingressos a preços populares. Anna Malikova, por exemplo, nasceu no Uzbequistão. Esta edição contará também com o pianista ucraniano Vitaly Pisarenko, o violoncelista russo Grigory Alumyan e a japonesa Rinko Hama.

Encontro de gerações

Celina Szrvinsk enfatiza que a série destaca músicos que fazem história no Brasil. Um deles é Eduardo Hazan, que se apresentará com a Orquestra Jovem de Belo Horizonte, regida pelo maestro César Timóteo, em 3 de outubro.





“Vamos juntar um grupo jovem com toda a experiência do Hazan. Ele foi professor na UFMG e tem carreira brilhante. É um pianista que a gente sempre quer ouvir mais e mais”, elogia Celina.





Brasileiro com carreira internacional, Sérgio Monteiro é diretor do departamento de piano da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, além de vencedor de concursos no Brasil e na América do Sul.

Os convidados estrangeiros Anna Malikova, Vitaly Pisarenko e Grigory Alumyan, violoncelista que fará dueto com a pianista Rinko Hama, já se apresentaram em BH. “Sempre ouvimos o público perguntando sobre a próxima vinda deles”, conta a curadora.

Especialista em Chopin

Filha de pianistas, a atração desta noite iniciou os estudos musicais aos 14 anos. Anna Malikova se tornou conhecida após vencer o Concurso Chopin em 1990, em Varsóvia, e chama a atenção pela forma como interpreta a obra deste autor polonês. Faz carreira como recitalista, camerista e solista na Europa, América do Sul, Oriente Médio e Extremo Oriente.





“Alguns programas trazem obras que acredito nunca terem sido tocadas em Belo Horizonte, como as peças do compositor russo Anatoly Lyadov, interpretadas por Anna, e do francês Louis Vierne, gravadas por Sérgio Monteiro. Sempre me preocupo em conversar com os intérpretes para que o repertório possa oferecer algo de novo ao público”, afirma Celina Szrvinsk.





“Outras obras de grande virtuosismo pianístico também farão parte dos programas, como as 10 peças do balé “Romeu e Julieta”, de Prokofiev, e “La valse de Ravel”, executadas por Vitaly Pisarenko. Serão programas inusitados e imperdíveis”, promete a curadora Celina Szrvinsk.

ANNA MALIKOVA Concerto solo de piano. Nesta terça-feira (29/8), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na bilheteria e no site Eventim.





AGENDA



5/9 – Vitaly Pisarenko

3/10 – Sérgio Monteiro

31/10 – Eduardo Hazan e Orquestra Jovem de Belo Horizonte

21/11 – Grigory Alumyan e Rinko Hama





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

Malikova diz que seu concerto será um pouco diferente dos habituais, com a inclusão de Lyadov e Scarlatti. “Toco Chopin com muita frequência, pois gosto muito deste compositor. Na minha apresentação, o público vai poder sentir a conexão entre todas as peças. São todas lindas”, afirma.