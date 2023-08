677

Adele também afirmou estar obcecada na nova música de Miley Cyrus, "Used To Be Young" Tolga Akmen / AFP Em mais uma de suas recentes apresentações que realiza no The Colosseum, no hotel e cassino Caesars Palace em Las Vegas, Estados Unidos, Adele conversou bastante com os fãs e disse que passa por problemas na coluna. A dor, segundo ela, já a fez desmaiar nos bastidores de um show.

O problema não é novidade na vida da britânica, mas recentemente atingiu um novo nível. Ela afirmou que, antes de subir ao palco em uma de suas apresentações, uma pessoa da equipe de produção a encontrou no chão.

"Eles precisaram levantar todo o meu corpo do chão, vou sentar e descansar o meu ciático.". Em março, a cantora anunciou uma pausa nos shows "Weekends with Adele" até junho, quando as apresentações voltaram e estão previstas para serem realizadas até novembro.

No show que fez na sexta-feira (25), a cantora afirmou estar obcecada na nova música de Miley Cyrus, "Used To Be Young". "Sempre fui uma fã dela, eu a amo. Ela é uma lenda", disse. A ex-Hannah Montana, por sua vez, disse que Adele foi uma inspiração para a canção.

"Eu frequentemente pensei em você enquanto escrevia essa música, sempre esperando que você amasse. Isso significa o mundo para mim, eu te amo. Missão cumprida", escreveu no Instagram.