MC Marcinho morreu neste sábado (26/8), aos 45 anos TV Brasil/Divulgação Famosos da música lamentaram a morte de MC Marcinho, na manhã deste sábado (26). O funkeiro de 45 anos estava internado desde o dia 27 de junho com problemas cardíacos, mas o quadro se agravou.

Ele passou por uma infecção generalizada e precisou ser retirado da lista de espera para transplante de órgão. Na tarde de sexta-feira (25), a assessoria de imprensa do cantor informou ao F5 que ele teve falência de múltiplas órgãos.

Lexa escreveu que estava esperançosa pela recuperação do cantor e que se vai uma das maiores vozes do funk. "O MC Marcinho sempre foi sensacional comigo e desejo para toda a família dele muita força. O funk perde duas vozes gigantes em um curto período. Funk em luto", escreveu.

Tati Quebra Barraco, uma das artistas que fez campanha de doação de sangue para Marcinho, lamentou mais uma perda na música. "Mais uma perda em menos de um mês, pra mim, pra gente e pro funk".

Anitta comentou que Marcinho "marcou para sempre o funk e a nossa música". "Com seu talento, simplicidade e carisma, foi um dos precursores do funk melody e da popularização do ritmo no Brasil. Descanse em paz", disse.