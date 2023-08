677





"William Ferreira conta Seu Domingos" é o episódio de estreia da produção do Teatro em Movimento TEATRO EM MOVIMENTO/DIVULGAÇÃO

A websérie “Brasilidades”, projeto do Teatro em Movimento, estreia nesta terça-feira (22/8), às 19h. Em 10 episódios, a produção traz testemunho da diversidade, autenticidade e essência do Brasil por meio de relatos e histórias únicas, entrelaçando as vidas do narrador e do homenageado. A websérie tem direção de Inês Peixoto; direção de fotografia e montagem de Éder Santos e Barão Fonseca, e trilha sonora de Tatá Spalla. Ao todo, 11 atores irão homenagear pessoas significativas em suas vidas, cada um escolhendo uma história para ser contada.

"Esta série nasceu do desejo de celebrar as conexões entre artistas e pessoas que moldaram suas trajetórias. É um testemunho da diversidade e da autenticidade das relações humanas que compõem o mosaico chamado Brasil. A experiência é uma oportunidade de explorar a vida cotidiana de indivíduos comuns, compartilhada por meio das lentes criativas e dedicadas desses artistas”, declara Inês Peixoto, que também é atriz do Grupo Galpão.