O cantor, compositor e violonista paulistano afirma que as seis faixas de seu EP foram inspiradas pelo fato de ele ter se apaixonado Alexandre Suplicy/Divulgação

"O fato de ter me apaixonado e vivido momentos de grande intimidade e amor deu origem a todas essas canções", diz o cantor, compositor e violonista João Suplicy. As canções são as seis faixas que compõem seu recém-lançado EP "Ao pé do ouvido" (Biscoito fino).









“Tenho diferentes projetos e formas de me expressar. Desta vez, gravei com poucos instrumentos e quase tudo fui eu mesmo tocando, mas a condução foi pelo violão. Gravei tocando baixo em algumas faixas e teclados em outras. Fiz também vários coros, enfim, algumas ambiências com os vocais. Em ‘Silêncio confortável' (cuja autoria ele divide com Antoniela Canto), toquei slide guitar”, cita.









O músico diz que procurou deliberadamente manter a simplicidade nesse trabalho. Ele afirma que o disco é um convite para que o ouvinte se desconecte do cotidiano apressado e da ansiedade. “Precisamos ter um descanso, e a música tem influência direta no nosso batimento cardíaco”, diz.





Segundo João Suplicy, as canções do EP retratam um momento em que ele se sentia imune à superaceleração dos dias atuais, “por uma espécie de camada protetora frente ao bombardeio frenético de informações de todo o tipo que recebemos a toda hora”. “É como se eu criasse o meu oásis particular. É essa a sensação que procuro passar para quem está me ouvindo.”





O show de lançamento do disco foi marcado para o último sábado (19/8), no Blue Note, em São Paulo, tendo Bruna Black, que divide com ele os vocais da faixa-título, como convidada. Paralelamente aos shows, o músico está gravando um álbum do Bloco do Bem, com previsão de lançamento para o fim do ano. “Será mais próximo do verão. As músicas já estão prontas e temos muita coisa gravada. O disco está bem adiantado. Como é uma gravação independente, anda mais lentamente, mas já está tudo encaminhado.”





“AO PÉ DO OUVIDO”

• Disco de João Suplicy

• Biscoito Fino (seis faixas)

• Disponível nas plataformas digitais