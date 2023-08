677

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe traz a consciência da vida material e seu funcionamento. Rotinas, tarefas, trabalho e/ou saúde são mobilizados, mas também possíveis frustrações nestes setores. Negar a vida material e suas necessidades não é a solução. Busque integrar os aspectos materiais em sua vida com coragem, criatividade e audácia. Reconexão com o corpo físico, sexualidade, necessidades alimentares, criatividade no trabalho e uma forma única de se lidar com o tempo presente.

Resgatando o poder

Ocorre hoje uma conjunção do Sol com Lilith em Leão. Estamos mais conscientes daquilo que foi negado em termos de individualidade, poder pessoal, criatividade e espaço próprio. Todavia, quando bem integrado, este aspecto nos motiva a usar nosso potencial negado como forma de multiplicação deste potencial criativo. Consciência também da sexualidade e poder de atração. Dia propício para resgatar o poder de sua unicidade e criatividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta