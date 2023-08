SIGA NO

677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz possibilidades expansivas quanto ao trabalho e a maneira como lida com finanças e bens. Você tem passado por um período de expansões e mudanças no âmbito profissional e agora tende a buscar esta expansão também no campo financeiro. Boas ideias de investimentos e de como usar seus recursos podem aparecer e você deve buscar aprender.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Expandindo o pragmático

O trígono entre Mercúrio em Virgem e Júpiter em Touro nos traz expansão de ideias e possibilidades, em especial aquelas ligadas ao mundo material, rotinas, saúde, trabalho e finanças. Busque ter a mente aberta para novas possibilidades e visões do mundo material.

Horóscopo do dia (09/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta