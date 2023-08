677

Horóscopo do dia (09/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expandindo o pragmático

O trígono entre Mercúrio em Virgem e Júpiter em Touro nos traz expansão de ideias e possibilidades, em especial aquelas ligadas ao mundo material, rotinas, saúde, trabalho e finanças. Busque ter a mente aberta para novas possibilidades e visões do mundo material.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz ideias mais otimistas e expansivas quanto à sua vida prática, rotinas, saúde e/ou trabalho. Seu senso de valor próprio está expandido e lhe faz querer mais da vida e das possibilidades materiais. Terá grande disposição também para estudar nuances mais práticas de qualquer tópico. Abra a cabeça e busque novos entendimentos e visões da vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz novas percepções em relação a si mesmo e seus potenciais. Sua mente se volta para a criatividade e centro do palco, o que por sua vez é potencializado por Júpiter no seu signo (solar ou ascendente). Você está descobrindo novas fronteiras de si mesmo, mas sem perder o natural pragmatismo e realismo do elemento terra. Pense em si mesmo com mais fé e otimismo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto facilitado com Júpiter. Sua mente agora sonda questões emocionais, passadas, familiares e de ancestralidade, pedindo organização e senso crítico. Todavia, há o aspecto benéfico com Júpiter que lhe amplia os horizontes psíquicos e espirituais, facilitando a cura de suas questões emocionais. Busque enxergar lar, emoções, família e seu passado com mais liberdade e objetividade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grandes possibilidades de expansão mental. As comunicações tendem a ser mais expansivas e otimistas, mas sem perder a qualidade pragmática e realista. Conversas com amigos, na internet ou em grupos podem lhe abrir o campo mental e lhe facilitar um olhar mais alternativo e expansivo na vida. Abra sua cabeça para as novas possibilidades e ideias.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz possibilidades expansivas quanto ao trabalho e a maneira como lida com finanças e bens. Você tem passado por um período de expansões e mudanças no âmbito profissional e agora tende a buscar esta expansão também no campo financeiro. Boas ideias de investimentos e de como usar seus recursos podem aparecer e você deve buscar aprender.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto facilitado com Júpiter. Você está escutando mais a si mesmo e buscando raciocinar sobre suas necessidades e posicionamentos. Hoje há um aspecto benéfico que lhe facilita enxergar tudo sob uma luz mais ampla, generosa, audaciosa e valorosa. Conecte-se com este sentido de fé para buscar crescimento e renovação mental.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz capacidade de síntese e entendimento de realidades superiores, psíquicas, emocionais e/ou espirituais, mas sem perder o realismo e senso crítico. Você tem passado por mudanças intensas e hoje terá m ais clareza quanto aos propósitos destas mudanças e transformações. Busque abrir a mente para realidades superiores e flua.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz maior abertura na comunicação com o outro e com grupos. Estará bem mais otimista e alegre no contato com os semelhantes, mas sem perder o realismo ou senso crítico. Expansões em conjunto estão beneficiadas, assim como a expansão de ideias, ideais e visões de mundo. Busque se abrir para a troca valorosa com os semelhantes e expanda sua mente neste sentido.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto facilitado com Mercúrio. Você tem buscado novas possibilidades e renovações no campo do trabalho e carreira e o momento lhe é propício para tais expansões. Está mais otimista em veicular seus talentos e propósitos profissionais. Também terá uma mentalidade mais otimista quanto à saúde e hábitos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz amplitude de ideias e expressão. Você tem ousado mais ser você mesmo e agora suas ideias expandem muito a partir deste estímulo. Pode estar pensando em viagens internacionais, expansões, novos estudos superiores, fé ou filosofando sobre a vida. Seja como for, acredite em seus potenciais, tenha coragem e busque ampliar seus horizontes.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz renovação de ideias quanto às suas emoções profundas. Você tem passado por mudanças emocionais, familiares e/ou pessoais grandes nos últimos tempos. Hoje terá capacidade de raciocinar e integrar melhor estas questões. Busque enxergar as mudanças e transformações com um olhar otimista e voltado para o futuro para aproveitar bem esta influencia astrológica.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto facilitado com Mercúrio. Você passa por um processo de libertação e expansão mental e hoje isso se conecta muito com a troca de ideias com o outro. Busque ventilar ideias com otimismo, mas também realismo. Ideias quanto a casamento, parcerias e vida social podem se beneficiar da troca livre e honesta de ideias e pontos de vista.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta