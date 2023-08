677



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe traz novas percepções em relação a si mesmo e seus potenciais. Sua mente se volta para a criatividade e centro do palco, o que por sua vez é potencializado por Júpiter no seu signo (solar ou ascendente). Você está descobrindo novas fronteiras de si mesmo, mas sem perder o natural pragmatismo e realismo do elemento terra. Pense em si mesmo com mais fé e otimismo.

Expandindo o pragmático

O trígono entre Mercúrio em Virgem e Júpiter em Touro nos traz expansão de ideias e possibilidades, em especial aquelas ligadas ao mundo material, rotinas, saúde, trabalho e finanças. Busque ter a mente aberta para novas possibilidades e visões do mundo material.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta