677

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você passa por um período de revisão do valor de sua criatividade, poder pessoal, imagem, romances, filhos, etc. A frustração em algum destes tópicos pode estar mais alta por agora, pois terá consciência do que foi negado ou frustrado. Use disto como combustível para se reinventar, buscar se cuidar mais e reconhecer seu devido valor.

Resgatando o valor real

A conjunção de Vênus retrógrada com Lilith em Leão nos faz encarar nossas frustrações ligadas às finanças, amor romântico e valor próprio de forma mais clara. Devemos buscar aqui uma reconexão e resignificação profunda do quanto devemos nos amar de verdade e aquilo que é essencial. Busque seu valor real e permita vibrar no magnetismo do merecimento e prosperidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta