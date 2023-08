677

Artistas das nove regionais de Belo Horizonte se empenharam neste sábado (5/8) na finalização de um painel de 100m² na Estação Barreiro, por onde passam diariamente cerca de 40 mil pessoas, para o projeto Arte em Cores. Esta é a última etapa da criação de 27 novos murais artísticos com técnicas como grafite, stencil, pintura e colagem, por toda capital mineira.









Enquanto os colegas trazem a cultura de Belo Horizonte para o mural, ele aproveitou para levar a do Maranhão, do nordeste e até mesmo sua inspiração para ter começado na arte. “Trouxe o Bumba Meu Boi, a pesca. Além disso, fiz também a figura do meu pai, vão fazer 2 anos que ele morreu, mas através dele que a arte chegou em mim. Ele passava a noite toda trabalhando como vigilante e durante o dia ia vender peixe para suprir as demandas da família e conseguiu pagar um curso de desenho”, diz, em prantos.





“Eu devo tudo a ele, aqui é a primeira capital que eu visito, primeira viagem de avião, primeira vez que participo com artistas tão renomados, não podia deixar de homenagear a figura dele, ele faz parte de tudo isso aqui”, ressalta Eder Mais.

Muralista Eder Mais, que veio do Maranhão para o projeto Arte em Cores, de BH Edesio Ferreira/EM/D.A Press





Descentralizar a produção artística





O Arte em Cores BH visa descentralizar a produção artística, ativando diversos espaços expositivos em todas as regionais de Belo Horizonte. A primeira etapa do projeto realizou um chamamento público de artistas, selecionando três representantes de cada regional para a produção de obras em seus territórios. Ao todo, 27 artistas produziram murais e contaram com videoaulas sobre arte urbana, técnicas e suportes, além de mentoria para a produção de obra autoral.





Os artistas selecionados para esta etapa foram: ART.V (Oeste); Bark (Venda Nova); Carol Smocowisk (Pampulha); Fresh (Barreiro); Julianismo (Nordeste); Magu (Leste); Mariana Marinato (Centro-Sul); Othu CLN (Norte); e Pimenta (Noroeste). “O painel coletivo é uma etapa importante do projeto. Dá aos artistas a oportunidade de trocar experiências ao mesmo tempo que gera aprendizados sobre o processo de criação compartilhada”, afirma André Amparo, coordenador do projeto.

Ver galeria . 12 Fotos Artistas finalizaram o mural na Estação Barreiro neste sábado (5/8)







A secretária Municipal de Cultura, Eliane Parreiras, ressalta a importância de todo o processo do Arte em Cores BH. “A arte urbana é uma marca forte da cultura em Belo Horizonte em todos os seus territórios e que abrange uma cadeia produtiva propositiva, pulsante e criativa. A parceria da Prefeitura de Belo Horizonte com o Arte em Cores cumpriu, por meio do projeto, todo um trajeto estimulante e de transparência, culminando na criação deste grande painel coletivo, colorindo com arte 28 variados espaços da capital. É uma parceria que cumpre e fortalece as Políticas Públicas de Acesso, Formação, Descentralização e Democratização para o setor”, diz.





O trabalho também contou com o acompanhamento de profissionais reconhecidos do campo das artes urbanas, como Davi DMS, Fhero e Lídia Viber, que atuaram como mentores ao longo de todo o processo. O projeto Arte em Cores BH é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, Instituto Odeon e governo de Minas Gerais, com patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

