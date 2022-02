Cores e elementos lúdicos da pintura de Tarsila do Amaral, como se vê no quadro "A cuca", atraem as crianças (foto: Reprodução)

Uma viagem no tempo com Tarsila do Amaral e Mario de Andrade pode ser uma maneira curiosa de introduzir a Semana de 22, mas funciona bem quando o leitor tem cerca de 10 anos. Por isso, pareceu natural aos escritores Fabiano Moraes, Neide Duarte e Mércia Maria Leitão criar um universo lúdico no qual pudessem destrinchar parte da complexidade do Modernismo e oferecer às crianças um pouco de história em forma de literatura. Autores de livros infantojuvenis, eles aproveitaram o centenário do evento para introduzir o tema para os jovens leitores. Uma viagem no tempo com Tarsila do Amaral e Mario de Andrade pode ser uma maneira curiosa de introduzir a Semana de 22, mas funciona bem quando o leitor tem cerca de 10 anos. Por isso, pareceu natural aos escritores Fabiano Moraes, Neide Duarte e Mércia Maria Leitão criar um universo lúdico no qual pudessem destrinchar parte da complexidade do Modernismo e oferecer às crianças um pouco de história em forma de literatura. Autores de livros infantojuvenis, eles aproveitaram o centenário do evento para introduzir o tema para os jovens leitores.





MÁQUINA DE ESCREVER

“Os objetos têm histórias para contar, um objeto como a máquina de escrever de Mário era moderno na época e antigo hoje. Pensei nessa contradição da Semana, que também é moderna e chegou a 100 anos. Então o que é o moderno? Ninguém melhor do que a máquina para contar”, garante.





Fabiano conduz Manuela a comparar invenções de 100 anos antes de 1922 com as novidades daquele início de década. Para o autor, dois elementos são essenciais para captar a atenção dos jovens leitores: a fabulação, presente no livro por meio de objetos antropomorfos, e a ludicidade, que não se separa da fabulação, mas ajuda a brincar com ela.





Introduzir o movimento de forma lúdica também é a ideia de Mércia Maria Leitão e Neide Duarte em “Uma semana inesquecível”. As personagens Malu e Gil empreendem verdadeira viagem no tempo ao visitar a exposição “Tarsila popular”, em cartaz no Museu de Arte de São Paulo (Masp), em 2019.





Abduzida pelas cores e formas da pintora, a dupla retorna a 1917 para visitar a exposição de Anita Malfatti, passando pela Semana de 22 e chegando até 2022. “A obra da Tarsila se comunica diretamente com as crianças. Desde pequenas, elas se identificam com o imaginário do sonho, com os animais, os personagens fantásticos. A Tarsila tem um colorido atraente para a criança”, acredita Mércia.





A Semana de 22 costuma ser tratada na escola de maneira superficial e apenas na segunda parte do ensino fundamental. Para Mércia, essa passagem-relâmpago pelo movimento é um desperdício de informações. “O Modernismo é natural para as crianças, porque elas pintam com a liberdade de expressão que o Modernismo denota, tanto no desenho quanto nas cores e nas formas”, explica.

SEM ESTRANHAMENTO

Neide Duarte acha muito mais fácil escrever sobre o tema para as crianças porque elas não têm o mesmo estranhamento provocado no adulto. “O que é ser moderno? É não ter estranhamento para nada, para ver o diferente, o novo, que, na pintura, vem através de formas e cores”, diz.





O estranhamento causado pelas pinturas de Anita, que recebeu crítica demolidora de Monteiro Lobato, parece não fazer sentido para as crianças. “A criança não estranha que a moça está de cabelo verde ou que o homem é amarelo. Ela não rejeita, tem o sentimento de abertura para o novo, tem curiosidade e predisposição para conhecer”, conta Neide.





A autora do quadro “Abaporu”, aliás, é tema de dois outros livros lançados pela Melhoramentos: “Tarsilinha e as cores” e “Tarsilinha e as formas”. Ambos fazem um passeio por obras como “Abaporu”, “A cuca”, “Antropofagia”, “Caipirinha” e “Manacá”. Foram escritos por Patrícia Engel Secco e Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta da pintora.





“Se você olhar a obra da minha tia, é uma obra infantil mesmo. Supercolorida, cenas com bichinhos da fazenda, fazendinha, casinha, árvore, flor. Os temas têm a ver com o universo infantil. As crianças adoram. E elas conhecem os nomes dos quadros”, conta Tarsilinha.