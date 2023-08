677

“Blue Jean”, filme escrito e dirigido pela estreante Georgia Oakley e protagonizado por Rosy McEwen (“O Alienista”), entra em cartaz nesta quinta-feira (3/8), no Una Cine Belas Artes, em Belo Horizonte. Destaque no Festival Filmelier no Cinema, a produção foi reconhecida em diversos circuitos internacionais, como o Festival de Cinema de Veneza, o British Independent Film Award e ainda ao BAFTA.





“Minha motivação para contar a história de Jean vem de uma compreensão pessoal de homofobia, bem como um desejo de dar voz aos professores esquecidos que lutaram contra o estigma e a difamação sob a ‘Section 28’ [...] Eu queria mostrar que alguém como Jean podia querer se envolver nesse lado das coisas, mas por causa do público que enfrenta em seu trabalho, ela não foi capaz”, comenta Georgia sobre a ideia original da produção.





Para a cineasta, tão importante quanto situar o contexto político da época é mostrar que as pessoas LGBTQIAPN resistiram mesmo perante os ataques de Margaret Thatcher. As lésbicas, no caso do filme, eram consideradas subversivas e problemáticas.

Pensando nesses e em outros obstáculos de um relacionamento amoroso, Georgia detalha a criação da personagem Viv, vivida por Kerrie Hayes (“The Mill” e “Black Mirror”). “Senti que seria interessante mostrar um relacionamento lésbico que estava em plena evolução mas que acabou sendo prejudicado por algumas circunstâncias. Vemos muitos romances entre garotas, mas eu não sinto que você realmente vê o outro lado: o de um relacionamento funcional. Há uma camada extra de silêncio em torno das lésbicas”, conta.

A trama de "Blue Jean" se passa em 1988 e tem como foco a personagem Jean (Rosy McEwen) Divulgação





Quando Rosy McEwen leu o roteiro pela primeira vez, ficou encantada com a forma como a diretora expôs tanta coisa sobre Jean através de poucas palavras. E viver essa personagem intimista em um momento histórico que ela não acompanhou de perto não foi um empecilho.

“Isso é sempre o que me entusiasma como atriz: quando você tem que retratar uma coisa, mas o que está acontecendo por baixo é algo diferente. Isso é provavelmente algo que todos sentimos na vida, principalmente nós como mulheres. Jean tem isso, mas de uma forma mais extrema: seu trabalho está em risco, seus relacionamentos familiares estão em risco, seu relacionamento romântico está em risco. Tudo o que ela construiu em sua vida depende do fato de que ela tem que atuar de forma diferente em cada situação social. E isso é desgastante”, diz a atriz.

Além de Rosy e Kerrie, “Blue Jean” traz ainda no elenco as jovens Lydia Page (“A Pior das Bruxas”) e Lucy Halliday, que faz sua estreia como atriz em seu primeiro papel nas telonas. Ambas as atrizes foram indicadas ao British Independent Film Awards.



O filme está disponível nas cidades de Afogados da Ingazeira (PE), Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, com distribuição de Synapse Distribution. O longa permanece em Salvador, Recife, Brasília, Goiânia e Porto Alegre.

Em BH, a produção é exibida no Una Cine Belas Artes, do Lourdes, com uma sessão às 18h50. Os ingressos estão disponíveis no site da Velox Tickets a partir de R$ 15 (meia-entrada).

Elenco principal

Rosy McEwen - Jean

Kerrie Hayes - Viv

Lucy Halliday - Lois

Lydia Page - Siobhan

Ficha técnica

Produtoras: Hélène Sifre e Marie-Elena Dyche

Produtores executivos: Jim Reeve e Eva Yates

Diretora: Georgia Oakley

Roteiro: Georgia Oakley

Diretor de Fotografia: Victor Seguin

Supervisão de Som: James Mather

Edição: Izabella Curry

Composição musical: Chris Roe