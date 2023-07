677

Sinead cantando a todo vapor em Festival de música em Cambridge, em 2014 Bryan Ledgard/Wikimedia Commons Morreu nesta quarta-feira (26) a cantora irlandesa Sinead O'Connor, aos 56 anos. A notícia foi publicada pelo The Irish Times, um dos principais jornais diários de seu país natal. A causa da morte não foi revelada.

O'Connor ganhou fama nos anos 1990 com o hit "Nothing Compares 2 U" e vinha enfrentando problemas relacionados a saúde mental, sobre os quais sempre falou abertamente.



No ano passado, ela chegou a ser hospitalizada dias depois da morte do filho Shane, de 17 anos. Ela dizia, nas redes sociais, se culpar pelo suicídio do adolescente, que esteve internado num centro para tratamento de problemas de saúde mental.

Nascida em Dublin em 1966, O'Connor tem dez álbuns de estúdio gravados. Além do sucesso que a projetou internacionalmente, "Nothing Compares 2 U", ela ainda é autora de canções como "The Emperor's New Clothes", "Sacrifice" e "The Last Day Of Our Acquaintance".

A irlandesa deixa três filhos, Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Bonadio.