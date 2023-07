677

Os Titãs falam de sua paixão por programas de auditório, no programa "Som Brasil" Globo/divulgação







A banda Titãs, que está fazendo sucesso com a turnê comemorativa de seus 40 anos, participa nesta quarta-feira (19/7) do programa “Som Brasil”, na TV Globo, depois da novela “Terra e paixão”.





O papo começa pela adolescência dos sete músicos, as performances em programas de auditório – eles adoravam cantar na TV, sobretudo na atração comandada por Chacrinha. Ficaram famosas as dancinhas dos Titãs no palco do “Velho Guerreiro”. “Tínhamos aquela coisa de ser contra música culta”, afirma Nando Reis.

O septeto relembra com carinho o oitavo titã, Marcelo Fromer, que morreu em 1991, em São Paulo, vítima de atropelamento. “Marcelo colocava a inteligência à frente, ele sabia até onde poderia ir com a guitarra. Ele era um relógio, marcava o tempo das canções”, conta Charles Gavin a Bial.