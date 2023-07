SIGA NO

Anitta disse ainda que detesta ser ameaçada e que sente desconforto ao compartilhar detalhes de sua vida nas redes sociais Bridget BENNETT / AFP A cantora Anitta perdeu a virgindade por um abuso sexual, ainda na adolescência. A informação foi revelada pela artista durante uma entrevista ao High Low, um podcast comandado pela modelo Emily Ratajkowski.



"Quando era adolescente, passei por uma situação ruim, sofri um abuso e perdi minha virgindade", disse Anitta no programa.





A artista também afirmou que resolveu lidar com o assunto na vida pública após o assunto ser descoberto. O tema foi explorado em uma série documental, "Made in Honorório", lançado pela Netflix em 2020.



"Falei disso no documentário porque foi descoberto", disse a cantora. "Tive que entender que tornariam público sem meu controle, e pensei que nunca tinha dito isso para a minha família. Eu não queria que soubessem disso por outras pessoas."







Anitta disse ainda que detesta ser ameaçada e que sente desconforto ao compartilhar detalhes de sua vida nas redes sociais.



"Me sinto desprotegida, não só sobre a segurança física, mas sobre minha energia", afirmou no podcast. "Parei de compartilhar exatamente as coisas que eu estava fazendo, mas também sem deixar de compartilhar a minha personalidade."