Gigi Hadid foi presa no Aeroporto Internacional Owen Roberts em 10 de julho Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

A modelo Gigi Hadid, 28, foi presa e acusada por posse de maconha junto de alguns acessórios para drogas, de acordo com o site TMZ.Ela voou na última semana dos Estados Unidos para as Ilhas Cayman, território britânico, em um jatinho particular no Aeroporto Internacional Owen Roberts em 10 de julho e passou pela alfândega com sua bagagem.