LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Suas emoções lhe conectam agora aos grupos, vida social, amizades e ao mundo virtual e de causas. A oposição a Plutão, todavia, lhe desafia a sair da concha e das emoções estagnadas, assim como dos dramas familiares e/ou do passado. Este é o momento para se buscar mais interação com os semelhantes, viver o amor romântico, ter iniciativas conjuntas e sair do isolamento.

Superando conflitos emocionais

A Lua Nova entra em Leão, nos trazendo grande energia em potencial para novos começos criativos e de empoderamento pessoal. Todavia, a oposição a Plutão em Capricórnio mostra que é provável que conflitos emocionais nas relações tenham de ser trabalhados, nos livrando de jogos de poder e situações enrijecidas. A quadratura com o Eixo Nodal mostra que o momento traz grande libertação, na qual devemos saber quem somos e como nos posicionamos perante os outros de forma autêntica e respeitando as individualidades.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta