Horóscopo do dia (18/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Superando conflitos emocionais

A Lua Nova entra em Leão, nos trazendo grande energia em potencial para novos começos criativos e de empoderamento pessoal. Todavia, a oposição a Plutão em Capricórnio mostra que é provável que conflitos emocionais nas relações tenham de ser trabalhados, nos livrando de jogos de poder e situações enrijecidas. A quadratura com o Eixo Nodal mostra que o momento traz grande libertação, na qual devemos saber quem somos e como nos posicionamos perante os outros de forma autêntica e respeitando as individualidades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções lhe trazem necessidade de centrar em si mesmo e sua criatividade. A oposição a Plutão lhe desafia na transformação de velhas estruturas. Sair da repressão, rigidez e imobilidade para assumir seu potencial criativo. Esse é o momento de focar em si mesmo, saindo do excesso do agradar os outros ou cumprir papéis que não condizem com quem você é verdadeiramente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções lhe trazem interiorização, senso de família, lar, pertencimento e/ou apropriação das próprias emoções e sensibilidade. A oposição a Plutão lhe desafia numa quebra de velhos paradigmas, posicionamentos, crenças e visões de mundo que não condizem com sua segurança emocional. Este é o momento para buscar coisas mais amplas, espiritualidade, dissolução de rigidez e cuidar de sua saúde psíquica.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções lhe conectam ao seu intelecto, arredores, pessoas e situações ao seu redor. A oposição a Plutão, todavia, lhe desafia no aprofundamento emocional, mas também em saber lidar com suas sombras com mais maturidade e sabedoria. Este momento lhe traz a possibilidade de sair dos excessos de si e dar sua contribuição para os semelhantes e o coletivo, o qual você faz parte ativa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções lhe trazem grande senso de aterramento, valor próprio e realismo. A oposição a Plutão lhe desafia a reconhecer situações sociais, relacionamentos e parcerias que podem não agregar ou lhe aprisionar. Este é o momento para sair de apegos emocionais e buscar construir sua independência, autoridade e capacidade de realizar no mundo, sabendo estabelecer os justos limites.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão mais intensas pela passagem da Lua no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo sensibilidade e subjetividade. A oposição a Plutão, todavia, lhe desafia no cumprimento das rotinas, mas também numa quebra de rotinas e fórmulas rígidas. Este é o momento para se pensar grande, aventurar, ter mais fé e enxergar de forma mais ampla e otimista, saindo das dúvidas e medos gerados pela mente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções passam por uma reciclagem, assim como uma sondagem mais subconsciente, lhe trazendo mais senso de espiritualidade e criatividade. A oposição a Plutão lhe desafia a sair dos excessos de si mesmo ou de querer controlar tudo. Este é o momento para se transformar profundamente, saindo do estabelecido que virou estagnação e buscando ativamente se reciclar e entender as emoções profundamente.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções lhe conectam agora aos grupos, vida social, amizades e ao mundo virtual e de causas. A oposição a Plutão, todavia, lhe desafia a sair da concha e das emoções estagnadas, assim como dos dramas familiares e/ou do passado. Este é o momento para se buscar mais interação com os semelhantes, viver o amor romântico, ter iniciativas conjuntas e sair do isolamento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções e segurança estão no momento na carreira, independência e no assumir a estrutura de vida adulta. Todavia, a oposição a Plutão, seu regente, mostra que dúvidas, opiniões alheias e um excesso de pensamentos podem desafiar o processo. Este é o momento para acreditar mais em si mesmo, por a mão na massa e realizar, saindo dos excessos mentais, sociais e/ou intelectuais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções estão no momento livres, selvagens e lhe pedem que cultive a fé, senso de aventura e busque novas paragens e possibilidades. Todavia, a oposição a Plutão mostra que o apego ao estabelecido, questões financeiras e de conforto podem lhe desafiar. Este é o momento para ter mais coragem e ousar ser você mesmo, buscando força criativa e acreditar mais em si mesmo e nos seus potenciais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções lhe pedem agora um corajoso aprofundamento em si mesmo e nas questões partilhadas. A oposição a Plutão pode mostrar ainda certo apego ao conhecido, ao ego, ao estabelecido e lhe desafia a abrir mão de uma velha autoimagem. Este é o momento de aprofundar emocionalmente, fazer uma busca interna e deixar ir velhas estruturas limitantes de sua sensibilidade e felicidade pessoal.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções lhe levam agora para os relacionamentos, casamento, parcerias e vida social. Está mais receptivo e afetivo no lidar com os outros. Todavia, a oposição a Plutão lhe desafia em questões subconscientes e psíquicas, em especial num isolamento ou desvalorização pessoal. Este é o momento para ventilar emoções, ser flexível e adaptável às mudanças que a vida tem lhe trazido. Dialogar e ponderar lhe farão bem.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções lhe trazem necessidade de trabalhar, exercitar o corpo, cuidar da saúde e realizar coisas úteis. A oposição a Plutão lhe desafia nos excessos mentais e das relações coletivas. Evite se comparar ou tomar pressupostos coletivos para si. Este momento lhe pede que foque primeiro no seu valor pessoal, tem de se amar e se valorizar e não esperar validação dos outros.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta