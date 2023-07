SIGA NO

Jane Birkin em Cannes Valery HACHE / AFP A atriz e ícone da moda dos anos 1960 e 1970, Jane Birkin, morta neste domingo (16), aos 76 anos, foi motivo de uma homenagem da grife Hermès durante o auge da sua carreira, inspirando o que é hoje uma das bolsas mais caras do mundo,

O design do acessório que leva o sobrenome da atriz foi fruto de um encontro entre Birkin e o então diretor administrativo da grife, Jean-Louis Dumas.

Sentados lado a lado em um voo que ia de Paris para Londres, em 1984, em uma conversa casual a atriz se lamentou sobre a dificuldade que tinha em encontrar bolsas adequadas às suas necessidades. O designer rascunhou imediatamente uma bolsa grande retangular, flexível e espaçosa.

A Bolsa Birkin ganhou destaque no mundo da moda, principalmente, a partir da década de 1990. Hoje, o acessório de luxo é considerado um dos mais caros e exclusivos do mundo.

A estimativa de preços deste ano para o modelo Birkin 25 em couro do Togo é de EUR 7.400, cerca de R$ 39 mil, na França, disse Halgouet, e pode chegar a EUR 8.140, ou R$ 44 mil. Já em 2017, uma Birkin Himalaya, produzida em 2014 com pele de crocodilo mate, detalhes incrustados com 205 diamantes e fechos feitos em ouro de 18 quilates, foi leiloada por EUR 340 mil, ou mais de R$ 1,8 milhão.

Em 2015, a atriz tentou desvincular seu nome de um dos modelos da marca pedindo que a Hèrmes mudasse o nome do acessório considerado icônico e feito com pele de crocodilo, contra a crueldade cometida com esses animais.



"Depois de ter sido advertida sobre a crueldade dos métodos empregados na matança dos crocodilos para a fabricação das bolsas Hermès que levam meu nome, pedi à Hermès que mude o nome da Birkin Croco", disse a artista em 2015.

Birkin nasceu em Londres, mas sua carreira ganhou notoriedade em Paris. Além do cinema e da música, ela era famosa pelo estilo despojado e a beleza nada discreta. Também atuava na luta pelos direitos das mulheres. A atriz foi encontrada morta em seu apartamento em Paris, na França. A causa de sua morte ainda não é conhecida. Ela deixa as filhas Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon.