Cantora e atriz Jane Birkin morre aos 76 anos

A cantora e atriz franco-britânica Jane Birkin, que se tornou um ícone de estilo, morreu aos 76 anos, informou neste domingo uma fonte próxima à família.



A artista, que foi parceira musical e romântica do cantor francês Serge Gainsbourg, enfrentou problemas de saúde recentemente e foi obrigada a cancelar vários shows.



A causa da morte e outros detalhes não foram revelados.



Birkin ganhou fama com sua turbulenta relação com o lendário músico, compositor, intérprete e poeta Serge Gainsbourg e graças a seu francês com forte sotaque.



Em 1969, Jane Birkin gravou "Je t'aime, moi non plus", canção que foi sucesso mundial e provocou escândalo por seus sussurros e gemidos. Serge Gainsbourg escreveu a música pensando em Brigitte Bardot, com quem teve um romance.